El video que se viralizó muestra a internas y penitenciarias interpretando una coreografía con el tema Muévelo de Nicky Jam & Daddy Yankee y llevó a las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense a iniciar una investigación para determinar las condiciones en las que se filmó ya que hay personal del organismo que participó.

coreografía El concurso se realizada desde 2018 Redes

Si bien el video es parte de un concurso que organiza el SPB en el marco de "un plan de resocialización de los internos e internas", los investigadores intentan establecer quién les dio permiso a las mujeres para utilizar un auto, un drone y parte de las instalaciones de la cárcel que estarían prohibidas para tales fines.

ADEMÁS:

Desbaratan una banda que vendía drogas arriba de un centro de rehabilitación

En total, del concurso, que se realiza desde 2018 bajo la gestión de María Eugenia Vidal, participaron este año 84 internas de diez dependencias penitenciarias. En el caso de Los Hornos, como no se cumplió con la consigna e incluyeron también a empleadas del SPB, fueron descalificadas. Aunque las penitenciarías aparecen bailando con barbijo (las presas no), no se descarta que vayan a ser sancionadas por participar sin autorización.

Según informaron fuentes del SPB, las autoridades iniciaron una investigación sumarial para conocer los detalles, aunque aclararon que el concurso lleva tres ediciones y tiene como objetivo mejorar la condición física y psíquica general, reforzar los valores que brinda el trabajo en equipo, divertir y socializar. De hecho, para las internas fue un año complicada con visitas restringidas que siguen al día de hoy por la pandemia de coronavirus.