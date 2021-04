El fallo por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora recayó sobre Osvaldo Valenzuela, de 76 años, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género", en perjuicio de Viviana Susana Giménez (43).

"Nos parece que este tipo de sentencias le da un mensaje claro a la sociedad por parte del Poder Judicial, de que no se puede atentar contra la vida de las mujeres y no se puede ir contra su integridad", dijo Claudia Perugino, abogada de la familia de la víctima, constituida como particular damnificada, junto a Carlos Zimerman.

La letrada consideró que "si bien una problemática tan profunda como la violencia de género no se va a resolver con el Código Penal", el fallo del Tribunal fue "muy ejemplificador".

La fiscal que instruyó la causa, Marcela Juan, y su colega que se desempeñó en el juicio, Andrés Procopio, determinaron que el crimen ocurrió el 18 de octubre de 2018, aproximadamente las 8.15, en la puerta del domicilio de la calle Año del Libertador 242 de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano.

Minutos después, Valenzuela se dirigió a bordo de su Fiat Palio a la comisaría 9na. y confesó que momentos antes había tenido una discusión con su pareja y que le había efectuado un disparo con una escopeta de su propiedad, dejándola herida o muerta en el interior de un Renault Logan.

Los efectivos observaron que dentro del auto del hombre había una escopeta de doble cañón calibre .16, como también algunas manchas de sangre.

Ante esa situación, el personal policial se dirigió al lugar que había dicho Valenzuela y halló a la mujer sentada en el interior del Logan, de color gris, con una grave herida en el maxilar inferior que le causó la muerte.

