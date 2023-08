Prisión preventiva por violación contra un puntero cercano a Emerenciano Sena

Así lo dispuso la fiscal penal 3, Rosana Soto a raíz de la causa por abuso sexual con acceso carnal que comenzó tras la denuncia que realizó una trabajadora de la Escuela de Gestión Social que coordina el dirigente social cercano a Emerenciano Sena, uno de los detenidos por el crimen de su exnuera, Cecilia Strzyzowski.

Fuentes judiciales señalaron que la resolución se da por el peligro procesal, la expectativa de pena por el delito que supera los 6 años y que recién está en su primera etapa la investigación tras las graves acusaciones.

Gómez fue denunciado el 17 de julio pasado y detenido 72 horas después, y luego de que saliera a la luz este hecho la provincia decidió apartarlo del cargo de asesor en la Secretaría de Municipios de Chaco. Además había sido candidato a diputado en las elecciones pasadas.

La querella solicitó que se amplíe la imputación sobre el acusado y que se añada como agravante "en concurso real con amenazas en contexto de la relación agravada por el vínculo y de violencia de género".

¿Cómo fue el hecho?

La denuncia fue realizada el 17 de julio en la División Violencia Familiar y de Género por una auxiliar docente de 53 años, identificada como L.N.N., quien acusó a Quintín Gómez de haberla abusado sexualmente durante una falsa actividad a la que la mujer tuvo que asistir, el 10 de julio.

La denunciante -una preceptora de la Escuela de Gestión Social "Lucho Lezcano Descamisados", del barrio M.T.D- señaló que el puntero la accedió carnalmente en el interior de una vivienda de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar para un grupo de personas, tarea que ella hacía habitualmente.

Quintin-Gomez.jpg Quintín Gómez, excandidato a diputado y exasesor en la Secretaría de Municipios de Chaco y cercano a Jorge Capitanich, acusado de violación. Archivo.

"Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca sólo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar", declaró.

Y agregó: "No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -al domicilio-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas".

"Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí ", relató la denunciante.

Todo esto desató una investigación por parte de la Justicia provincial que concluyó con la detención del dirigente el 20 de julio, por quien se realizaron diversas manifestaciones para presionar a la Justicia, asegurando que como Emerenciano Sena "es un preso político".

El gobierno de Chaco repudió el hecho

El pasado 20 de julio, día en Quintín Gómez fue detenido tras presentarse a la Justicia, el ministro de Gobierno y vocero de la gobernación de Chaco, Juan Manuel Chapo repudió el hecho y afirmó que el gobernador Jorge Capitanich ordenó la inmediata desvinculación de Gómez a su cargo en el Poder Ejecutivo.

"El gobernador ordenó en forma inmediata la elaboración del decreto que puso fin a la vinculación laboral de Gómez con la Secretaría de Municipios, donde cumplía funciones como asesor. La reacción fue inmediata", indicó el vocero.

"El gobernador ha tomado la decisión de desvincular a la Fundación Recuperando Valores con los convenios que tenía con el Estado provincial. El Gobierno provincial se pone a entera disposición de la denunciante. Estamos y estaremos del lado de la víctima y abogaremos por el esclarecimiento inmediato de este hecho aberrante y grave", agregó.

"Manifestamos nuestro total repudio. Es un delito de extrema gravedad", dijo el vocero del gobierno chaqueño quien agregó que se pusieron "a disposición de la denunciante todos los dispositivos que se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, como también la contención de carácter psicológico".