De acuerdo a los trascendidos, se trata de seis teléfonos iPhone, dos Huawei, un Motorola y un Samsung S10 que contenían fotos y videos, que fueron descargados en los dispositivos que ya se encuentran en la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6) de Villa Gesell.

En ese marco, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, adelantó que uno de esos dispositivos contendría un video tomado por uno de los procesados durante la feroz golpiza que le propinaron a Fernando, y que culminó con su muerte.

En charla con Nosotros a la Mañana (El Trece), el mediático letrado afirmó que en la captura que se habría encontrado en el celular de Lucas Pertossi, se puede ver “no solamente la golpiza, sino también la persecución que inician en contra de Fernando. Ellos en un momento lo pierden de vista. Cuando son desalojados del local bailable, los dejan a una distancia muy prudencial. Entonces es cuando van a la casa de Fernando que es cuando empiezan a filmar”.

“Los testigos, en su gran mayoría, hablan de una clara intención de matar por parte de los rugbiers. Y esto refuerza lo que dijo el testigo, que los rugbiers le decían ‘Levantante, negro de mierda’, cuando estaba desvanecido en el piso, no sabemos si con vida o no, lo cierto es que seguía manando sangre de sus narinas. Fue, como dijo la testigo, ‘Le pegaban como si fuera una bolsa de papas, jamás hubo resistencia’. No es que hubo algún tipo de episodio que nos permita suponer la vitalidad de Fernando, siempre se dejó golpear, tal vez con la esperanza de que no lo golpearan más”, agregó Burlando.

“Hay varios golpes mortales, eso también hay que entenderlo. No solo fueron los puntinazos que le dieron en la cabeza, como refiere el testigo. En el cuerpo también recibió golpes mortales. Tiene un golpe en el hígado que le generó una gran hemorragia que hoy desconocemos cuál fue el golpe final o mortal. Creo que no había ningún tipo de chance de que las secuelas evitaran su muerte”, aseguró el abogado en referencia al golpe que le causó la muerte al joven.

Los artefactos requisados fueron analizados por expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), con sede en la Escollera Norte de la ciudad de Mar del Plata, quienes además extrajeron los cerca de cinco terabytes de información, el análisis y la discriminación de la mayor relevancia para la causa, explicaron las fuentes.

Con esta tarea concluyó por el momento la labor de ese equipo técnico policial, ya que ahora será la fiscal quien analice la prueba en el marco de la causa por el homicidio ocurrido el 18 de enero último frente al boliche "Le Brique".

La fiscal Zamboni y un equipo de analistas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina intentarán analizar imágenes, conversaciones o elementos que puedan precisar el grado de intervención o no de cada uno de los rugbiers imputados por el crimen.

Una fuente de la causa específica que la extracción de datos incluye información de la mensajería de texto, Wathsapp, capturas de pantalla y videos, incluso que hayan tenido que ser eliminados.

Para obtener esos datos, los expertos de la PFA utilizan tres dispositivos de extracción de datos (Ufed), dos de los cuales fueron sumados especialmente para este caso desde la Ciudad de Buenos Aires.

Los peritos recibidos seis teléfonos Iphone, dos Huawei y un Motorola, que pertenecían a los rugbiers, y que habían sido secuestrados durante el allanamiento que se realizaron pocas horas después del crimen, en la vivienda que alquilaban en Villa Gesell.

Las fuentes aseguradas que los equipos más difíciles de desbloquear, por "el grado de encriptación" que perdieron, eran los Iphone pero que todos ellos fueron abiertos.

Entre ellos se encuentra el iPhone 3 negro que pertenece a Máximo Thomsen (20), uno de los acusados de ser coautor del homicidio, y quien tiene que no entregar la clave de acceso, al igual que los otros rugbiers.

Los otros cinco celulares de la misma marca vinculados a Lucas (18) y Luciano Pertossi(18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), cuyo equipo "7 Plus", de color negro, tiene la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.

Los peritajes incluyen también al Motorola G4 Plus de Enzo Comelli (19), quien fue señalado por testigos como uno de los que golpeó a Báez Sosa, un Huawei perteneciente a Blas Cinalli (18), y el Huawei BLL23 gris con funda negra y pantalla Astillada de Ciro Pertossi (19), El otro rugbier imputado como coautor del homicidio.

El único del grupo cuyo celular no fue localizado ni en el domicilio ni en los dos autos estacionados en la finca allanada fue el de Ayrton Viollaz (20), uno de los acusados de ser partícipe necesario en el crimen.

El décimo dispositivo es el de Pablo Ventura (21), un Samsung S10 que le secuestrado al recordar cuando fue detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Campana, y que fue desbloqueado con la clave que el propio imputado brindó a la fiscal tras su liberación.