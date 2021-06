San Justo: un empresario se resistió a golpes a un asalto

Todo comenzó cuando un grupo de delincuentes sorprendió el sábado a un hombre que salía junto a su hijo y un chofer de la empresa de camiones de grúa de la cual es propietario en San Justo.

La víctima narró que es el tercer robo que sufre en lo que va este este año. “Me di cuenta que me iba a robar y me defendí”, aseguró.

A través de golpes de puño, los tres trabajadores se enfrentaron a los delincuentes y salieron ilesos de milagro luego de la temeraria acción que protagonizaron.

“Traté de agarrarle el revólver a uno para que no me tire”, relató Carlos, el empresario asaltado, sobre ese momento, y agregó: “Pero me gatilló dos veces”.

Para fortuna de las víctimas, las balas no pudieron salir del arma y por ese motivo azaroso la historia no tuvo otro final.

“Con una manopla me pegaron en el hígado y tengo una vértebra a la miseria”, contó después la víctima, que cayó al suelo en el forcejeo.

Incluso, le agradeció a Dios no haber terminado de peor manera: “Luché lo que pude, pero ‘El Barba’ desde arriba me salvó”.

Los videos de una cámara de seguridad le confirmaron la emboscada y que el atraco no fue cometido al voleo.

patrullero.jpg Ocurrió en San Justo, La Matanza. Archivo

“Estuvieron dos horas esperándome”, dijo haciendo alusión a plan de los delincuentes, y aseguró: “Venían a buscar plata”.

Mientras que el hijo del empresario también se refirió al traumático momento y habló de la desesperación que sintió al ver a su papá otra vez en el piso mientras le pegaban. “Esta vez nos salió bien, pero la próxima no sabemos si nos dan un tiro o una puñalada”, aseguró.