"Sólo pido que lo encuentren, que tenga cadena perpetua, que haya justicia y le caiga todo el castigo de la ley", dijo Liliana Ibañez, madre de la víctima, identificada como Mileidy Herrera.

El hecho sucedió anoche en la vivienda de la joven, situada en el barrio San Jorge, de Garza, donde, según los pesquisas, el ex novio de la joven, identificado por la policía como Nicolás Gómez (20), se había escondido para sorprenderla y atacarla con un arma blanca.

De la pesquisa surgió que Mileidy llegó a su casa junto a su sobrino de 13 años y su hija de 2, momento en que se encontró con Gómez en el domicilio.

En esas circunstancias se produjo una pelea y, pese a los intentos del adolescente de ayudarla, el agresor se abalanzó sobre la joven y la mató de una puñalada.

femicidio-de-mileidi-habra-tres-dias-de-duelo-en-garza-y-sigue-sin-aparecer-el-asesino-782x500.jpg Santiago del Estero: joven víctima de femicidio.

"Mi nietita estaba ahí con ella, adelante de la nena la ha matado a mi hija", dijo llorando Liliana, quien agregó que la niña “abrazaba” y “no quería soltar” a su mamá, quien falleció en el acto.

Liliana detalló que Mileidy hacía poco que se había ido a vivir en su nueva casa con su pequeña de 2 años y que a Gómez lo había conocido recientemente y, tras una relación de cinco meses, se separaron porque “él era violento”.

La madre de la víctima recordó que él quería vivir con ella y su hija no, lo que motivó que se produjeran desencuentros, y que Gómez “se puso agresivo".

"Una vez la quiso chocar con la moto", contó Liliana, quien agregó que su hija hizo una exposición en la policía, ya que "también la amenazaba y no la dejaba en paz".

Embed Esta es la cara del femicida de Mileidi Herrera. NICOLAS GOMEZ (20 años) sigue prófugo. Zona Garza, Santiago del Estero. pic.twitter.com/DKY4SQKWYc — Lulísima. (@Lulii_m) March 10, 2022

Sobre lo ocurrido, la mujer dijo que vio a su hija y a su nieta porque festejaron juntas el cumpleaños de su sobrino que había llegado de Buenos Aires.

"Ella estaba en casa, estaba muy contenta, siempre me decía 'viejita te amo'. Terminaron de cantar el feliz cumpleaños y le dice al sobrino vamos a casa si quieres, voy a traer ropa de abrigo porque mañana me voy a quedar aquí (con su madre), se va y de ahí no vuelve más", relató.

Tras el ataque, el sospechoso escapó, por lo que la fiscal de Santiago del Estero que interviene en la causa, Andrea Juárez, ordenó el cierre total de rutas y encomendó a la policía diversos operativos para localizarlo.