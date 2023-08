Se les cruzó un carpincho, volcaron y se salvaron de milagro

Según detalla Aubasa, la empresa concesionaria de esa autovía, el incidente vial tuvo lugar pasadas las 20 a la altura del kilómetro 236, mano a Mar del Plata, en cercanías del paraje rural Parravicini, ubicado entre las localidades bonaerenses de Dolores y General Guido.

Los propios protagonistas del hecho le informaron a la Policía de lo sucedido y quien conducía, un joven de 32 años, explicó que todo se inició cuando se le apareció el animal sobre la calzada y quiso hacer una maniobra infructuosa para evitar impactarlo.

Tras chocar al animal, perdió el control del vehículo -una Toyota SW4-, se fue a la tierra y dio una serie de tumbos, hasta acabar volcando y cayendo dentro de una especie de laguna que hay dentro de un campo.

Ruta2-vuelco-01.jpg Vuelco en la ruta 2 con cuatro heridos leves en la noche del miércoles, camino a Mar del Plata.

La primera asistencia se las brindó un camionero que vio la escena, acudió en su auxilio e hizo el llamado al número de emergencias lo que permitió que rápidamente se hiciera presente una ambulancia y les brindara atención en el lugar y los trasladara al Hospital de Dolores.

Como consecuencia de los golpes, el conductor del vehículo, Cristian de 32 años, sufrió fractura de clavícula, pero fue dado de alta, al igual que otros dos de sus acompañantes, de 27 y 32 años, quienes sólo sufrieron escoriaciones y lesiones leves.

Un cuarto acompañante, identificado como Rodrigo de 28 años, quedó internado en observación y será trasladado este jueves a la clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, ciudad de la que son oriundos todos ellos.

"Viendo como quedó la camioneta, hay que decir porque todos estábamos con cinturón de seguridad nos salvamos", destacó Cristian , quien recalcó que "si no fuera por los tres chicos que iban conmigo, especialmente a Pablo que fue el que más luchó, no la contaba. Yo estaba, según me dijeron, con la cabeza bajo del agua, inconsciente. Y ellos empezaron a tirar hasta que me sacaron".

Ruta2-vuelco-carpincho.mp4

En diálogo con el medio marplatense 0223, agregó: "Paró un camionero de la empresa Materia de Mar del Plata y nos ayudó porque estábamos todos mojados. La camioneta después de dar varias vueltas, cayó adentro de un campo en un lugar donde había una especie de laguna. Imagínate con el frío, a las 8 de la noche, estábamos todos mojados, congelados y llenos de sangre. No sabíamos ni cómo nos llamábamos".

El hombre resaltó además el buen trato que recibieron de los profesionales de la salud: "La ambulancia llegó al toque y después en el Hospital de Dolores nos dieron una atención increíble".

Ni bien despuntó el sol, un policía grabó con su celular el estado en el que quedó la Toyota y se puede comprobar los importantes daños externos que sufrió así como la apertura de los múltiples airbags que -junto con los cinturones y el comportamiento de la estructura- posibilitaron que sus cuatro ocupantes hoy puedan contarlo como una anécdota.

"La realidad es que nadie sabe cómo están vivos estos pibes, fuera de joda", dice el efectivo al rodear el vehículo. Y tiene razón.