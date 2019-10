De acuerdo a lo que pudo averiguarse, el hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en un estacionamiento tipo valet parking ubicado en el Madero Hotel, ubicado sobre la avenida Juana Manso al 1600.

Todo se desencadenó cuando la mujer y quien se cree es su actual pareja ingresaban a las cocheras del edificio y detrás del vehículo en el que viajaban se les "pegó" una camioneta Mercedes Benz blanca.

Una vez adentro del predio, de la camioneta bajó un hombre, quien fue advertido por el personal de seguridad del hotel respecto de que había ingresado sin registrarse.

"Aunque la seguridad identificó de inmediato la situación irregular del ingreso del agresor, lo cierto es que no lograron desactivar su ingreso", dijo una fuente policial. Lo que se pudo determinar es que el hombre fue interceptado por personal de seguridad, y se disculpó. "Necesito un minuto para resolver algo. Ya me voy", le dijo al personal de guardia.

Pero en ese momento sacó su arma de la guantera de la camioneta y le disparó a su ex pareja, que estaba en el asiento del acompañante. La víctima, cuya identidad no trascendió, resultó herida y está internada pero su vida no corre peligro.

El atacante, de quien tampoco se brindaron datos sobre su identidad, volvió a subir al vehículo en el que llegó y escapó por la puerta de ingreso al garage, a contramano, arrancó el portón corredizo y escapó.

Al estacionamiento se ingresa por Juana Manso y se sale por la calle posterior, Olga Cossettini, ya que el acceso al hotel es peatonal sobre Rosario Vera Peñaloza.

A las pocas cuadras del establecimiento el sospechoso abandonó la camioneta, presuntamente porque el motor se detuvo, y se fugó sin poder resultar apresado. El rodado del atacante fue hallado por Prefectura y quedó secuestrado para ser peritado por la Justicia.

El caso es investigado bajo secreto de sumario y por eso es muy poca la información oficial que existe sobre el hecho. Todo se logró reconstruir por los testimonios de los vecinos que fueron testigos de lo ocurrido durante la madrugada.

