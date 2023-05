Se puso picante: cruces entre Gonzalo Montiel y una reconocida abogada

Hermida Leyenda lleva adelante una denuncia ante la Justicia, en la que se acusa a Montiel de haber abusado sexualmente de una joven durante una fiesta en 2019. Según la abogada, su defendida "perdió absolutamente la conciencia" esa noche y "horas después, se despertó tirada en la puerta de esa casa. No sabe cuántas personas intervinieron en el abuso, pero se hizo un análisis médico en un centro de salud, sabemos que hubo acceso carnal".

La presunta víctima radicó la denuncia en el distrito de La Matanza. El abuso habría ocurrido el 1° de enero de 2019, el mismo día del cumpleaños de Montiel. En ese momento, el jugador vestía la camiseta de River. La mujer también denunció amenazas por parte de la familia del actual defensor del Sevilla.

Ahora, Montiel negó los delitos que se le atribuyen y, por tal motivo, inició acciones legales contra la abogada. En un escrito que sus voceros hicieron llegar a los medios de comunicación, sostuvo: "Las palabras calumniosas e injuriosas de la Sra. Hermida Leyenda afectaron seriamente mi tranquilidad y agraviaron sensiblemente mi honor, integridad y buen nombre, como así también la de quienes me rodean, provocando una profunda indignación por la injusta referencia hacia mi persona".

"Que por todo lo expuesto, y con el fin de evitar la eventual deducción de una excepción legal por falta de esta acción, justiprecio el daño moral, psíquico, humano, económico y profesional sufrí, en la suma de 20 millones de pesos. Ello, sin prejuicio de la multa penal que correspondiera la Señora Hermida leyenda en su calidad de autora penalmente responsable de calumnias e injurias", concluyó Montiel en el reclamo.

Luego de conocerse el documento, Hermida Leyenda salió al cruce de Montiel. "Sinceramente no tengo noticias de nada salvo por los medios. Una supuesta querella muy primaria, un ensayo", consideró en declaraciones a la revista Noticias, tras asegurar que no hay delito de injuria y que sólo informó en los medios de una denuncia en trámite, ratificada por la victima. "Todo se considera publico cuando llega al estrado", añadió la abogada.

"Si es una denuncia por calumnia a mi jurídicamente me da la posibilidad de abrir la causa de abuso en Nación. Me vendría bárbaro. Mi clienta esta dispuesta a abrirlo, tengo su autorización. Y él no puede ir contra un abogado", resumió Hermida Leyenda, que ya llevó adelante otras causas contra futbolistas, entre ellos Alexis Zárate, a quien la Corte Suprema de Justicia por el abuso sexual de una joven, cometido en 2014.