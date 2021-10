La situación sorprendió a las decenas de pasajeros que aguardaban la formación proveniente de la estación cabecera, Plaza Constitución y que presenciaron que cuando el tren se acercaba una mujer saltó desde el andén y se acostó sobre las vías.

El maquinista aplicó los frenos y detuvo la marcha de la formación pero ya había avanzado por encima del cuerpo por lo que todos imaginaron el peor desenlace. No obstante, algunos de ellos bajaron a las vías y constataron que la mujer se había acostado sobre los durmientes de quebracho por lo que el paso del tren no la lastimó.

Dos hombres lograron sacarla de abajo de la formación y subirla al andén, para que sea custodiada por efectivos de las fuerzas de seguridad y posteriormente por médicos que corroboraron que no había sufrido lesiones.

TrenRoca-IntentoSuicidio.mp4 El hecho fue grabado por un pasajero que iba a abordar el tren en la estación Lanús y que realizó comentarios desafortunados.

Las imágenes del dramático rescate fueron grabadas por un pasajero y el video se viralizó en redes sociales y generó otra polémica, ya que la persona que filma realizó comentarios desafortunados sin tener en cuenta la integridad de la mujer que había saltado a las vías.

Por otra parte, una joven que asegura ser la hija de quien intentó suicidarse, expresó en las redes que su madre "está bien físicamente" y que "me da mucha bronca todo lo que comenta (la persona que grabó el video), porque no saben todo lo que pasa a una persona así. Me hubiese encantado evitarlo, pero no puede. Ojalá a nadie le pase algo similar a esto".

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio 135 desde Buenos Aires o bien al 011-52751135 o 0800-345-1435 desde todo el país, línea a cargo de la organización no gubernamental Centro de Asistencia al Suicida (CAS).