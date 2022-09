"Si la madre lo está viendo desde el cielo, está muy enojada con Martín (del Río), muy enojada", expresó la empleada durante una conferencia de prensa que dio esta mañana en la localidad bonaerense de San Justo, tras ayer quedar en libertad luego de 13 días de arresto.

La mujer, que aún sigue imputada en la causa como "partícipe necesaria" del doble homicidio agravado, fue liberada por el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a pedido de su defensa.

"Para ella la causa no está cerrada, es una libertad temporaria, sigue investigada, aún no fue sobreseída", dijo esta mañana el abogado de la mujer, Hugo López Carribero.

"Soy inocente, no sospecho de nadie, no voy a acusar a nadie, es muy feo acusar al prójimo, muy feo", expresó Aquino, quien recordó que trabajó doce años con las víctimas y que conocía al hijo ahora detenido, ya que frecuentaba la vivienda de sus padres.

"Cuando pasaba me saludaba, me palmeaba la espalda, hacía alguna broma, eso nada más", describió la empleada. Al ser consultada sobre la declaración de Martín del Río, quien la involucró en el doble crimen, dijo que "es todo mentira" y que "él sabrá por qué" la acusó.

Sobre el día en que encontró asesinados a José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), el 25 de agosto pasado, "Nina" dijo que se desesperó y lo primero que atinó a hacer fue llamar a los hijos de las víctimas.

"Hay que estar en ese momento en mi lugar, me agarró una desesperación que no sabía para dónde correr, lo primero que se me ocurrió fue llamar a sus hijos", relató. La mujer recordó que ambos hijos fueron a la casa tras su llamado y que "Martín lloró un ratito y se calmó".

También dijo que el ahora imputado de doble homicidio triplemente agravado "caminaba como el papá, el papá rengueaba", lo que fue uno de los puntos clave para identificarlo en un video tomado por cámaras de seguridad en inmediaciones del domicilio de las víctimas el día del hecho.

Crimen-VteLopez-Hijo.jpg La imagen de una cámara de seguridad muestra al hijo menor del matrimonio asesinado salir de la casa poco después del crimen. Captura.

Por su parte, el abogado López Carribero dijo que de no ser sobreseída, la empleada deberá afrontar un juicio y "será absuelta". "Necesitamos aproximadamente 90 días para perfeccionar nuestro trabajo para lograr el sobreseimiento", dijo el letrado, quien detalló que "la línea de investigación ha tomado un rumbo particular aunque no se descarta todavía la circunstancia a través de la cual ella habría facilitado (el hecho). Nosotros sí lo descartamos, por eso estamos convencidos de que es inocente pero la justicia todavía no la desvinculó totalmente".

López Carribero agregó que tras la detención del hijo de la pareja como imputado, la declaración como testigo que había aportado antes en sede judicial, en la que involucró en a "Nina", ha quedado "nulificada".