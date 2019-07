"Si te relajaras un poquito...": los indignantes chats y audios del preceptor apartado por acoso

Rápidamente y con la intervención de la Asesoría Tutelar, que realizó la denuncia formal, el hombre fue separado de su cargo.

"Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada", publicó una joven en su cuenta personal.

Embed

Además de capturas, la adolescente mostró mensajes de voz de las conversaciones que mantenía Fameli con varias jóvenes. En uno de los chats, el preceptor invita a la alumna a faltar al colegio para mantener un encuentro íntimo: "¿Querés escaparte mañana y no entrar? De la falta olvidate, no pasa nada. Y nos encontramos, y si querés compro para desayunar algo rico y venimos para casa, o donde quieras".

En otros audios, el hombre insiste: “Sos muy vueltera, si te relajaras un poquito…", "¿No hay una mínima chance de que me dejes pasarte a buscar mañana y vayamos juntos al colegio?, ¿Es mi sensación o te gusta juguetear, histeriquear un poquito?".

Los audios del preceptor Facundo Prece a alumnas

En otros audios, donde Fameli se expresa más insistente ante la negativa de una de las menores, se lo escucha decir: "Si te llamo es para arreglar para vernos, hablar por mensajito a mí no me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente y después si vos decís que no te gusté, o lo que sea ahí si te lo banco, pero por mensajes, hablar por hablar me parece al pedo". "Si me dieras una sola chance de salir con vos o para verte, cambiaría todo", insiste.

"Podríamos dormir juntos una noche en una cama y no te toco un pelo", dice en otro mensaje de voz.

“Vimos los chats y los audios y entendemos que sí hay un delito, que podría encuadrar en grooming, acoso, abuso, hostigamiento… eso deberá investigarse. Sobre todo porque es una persona que tiene que estar a cargo del cuidado de estas alumnas. Y por todo eso hicimos la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal”, explicó a Clarín Yael Bendel, al frente del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad.

“Este es un caso claro para tener perspectiva de género y derechos porque en una relación así hay asimetría de poder, porque él es mayor y porque ellas son niñas, son estudiantes que no encontraron la ayuda que esperaban en el mismo colegio”, agregó Bendel.