Los acusados, que llegarán detenidos al debate, son el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jede de calle, oficial Ariel René Huck.

La lista continúa con el jefe de la comisaría 2ª de Barrio Norte, Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

También estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

Los integrantes del Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata, Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, buscarán establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en la causa que se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016.

Durante la instrucción de la causa, las sospechas de los investigadores apuntaron a que ese dinero procedía del pedido de coimas que los altos oficiales hacían a los encargados de llevar adelante maniobras de juego clandestino, prostitución y narcotráfico, entre otros delitos.

La investigación se inició luego de que una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes a través de coimas.

Por ese motivo intervino el fiscal penal platense Marcelo Martini, quien requirió un procedimiento en la dependencia situada en la calle 12, entre 60 y 61, de La Plata, donde se secuestraron 36 sobres que contenían en total 153.700 pesos, cada uno de los cuales tenía escrito el nombre de la repartición de la cual provenían.

Luego de ese operativo, que derivó en el desbaratamiento de la presunta red de recaudación ilegal, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense puso en marcha “auditorías sorpresivas” en comisarías y otras sedes policiales, según explicó su titular, Guillermo Berra, quien será uno de los testigos que declarará en el juicio a los ex jefes policiales.

“Una vez por semana hacemos auditorías sorpresivas en cualquier dependencia policial de la provincia; también lo hacemos en aquellas dependencias sobre las que recibimos denuncias por recaudación de dinero”, detalló el auditor.

Berra destacó que en los últimos tres años “hubo muchas auditorías con resultados similares al obtenido en la Departamental de La Plata”.

Al respecto mencionó “la Planta Verificadora de Hurlingham, la comisaría 1ª de La Plata y el caso del juego clandestino en Malvinas Argentinas, entre otros”.

El 11 de julio de 2017, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, elevó a juicio oral la denominada “causa de los sobres” y acusó a los ex jefes policiales por el delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”.

También le imputó a la oficial administrativa de esa Departamental, María de los Ángeles Ramírez, el delito de “encubrimiento agravado”.

La jueza dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 los imputados integraron “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae sobre la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.

“Esa organización criminal se encuentra integrada por quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj), con sus jefes y destinatarios de los mismos (Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (de comisarías), junto con los jefes de calle y personal de confianza”, indica el fallo.

Además, sostuvo que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada, “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes a cambio de seguridad o de funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

