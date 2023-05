Sobreseyeron a Fabian Gianola en una causa por abuso sexual

El primero fue la denuncia de abuso sexual mediante acceso carnal, vía vaginal que habría ocurrido a fines de 2011, cuando Meneses se encontraba deprimida por una separación y -según su testimonio- Gianola se habría aprovechado de esa situación cuando fue a visitarla a su casa.

A raíz de este suceso, estuvieron varios meses sin hablarse hasta que retomaron el contacto a fines de 2012 o comienzos de 2013, según se dejó constancia en el expediente.

El otro hecho denunciado habría tenido lugar en los camarines de Canal 9 (donde ambos trabajaban) en agosto de 2010. Por entonces compartían el sketch "El kiosquito de Fabi", y en 2018 fue que Meneses dio a conocer de manera pública cómo sucedió ese abuso.

Gianola Meneses.jpg Fabián Gianola y Fernanda Meneses en el sketch "El kiosquito de Fabián" que se emitió por El Nueve. Captura.

"En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron", relató Menses.

En marzo de este año, la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta había solicitado el procesamiento de Fabián Gianola, sin prisión preventiva, por la acusación iniciada por Meneses.

Según se detalló en la causa, el actor de -60 años- fue considerado "autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa". Sin embargo, hoy la Justicia horas determinó que fuera sobreseído por esos dos hechos.

Fernanda Meneses declaró que a lo largo de los 20 años que fue amiga de Gianola fue abusada en al menos tres ocasiones: "Hubo una tercera vez que me acosó. Él me decía que quería hablar de laburo. Yo era la guionista del programa. Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo".

"Estuve embarazada de Gianola"

Días después de haberse conocido la decisión de la fiscal de solicitar el procesamiento -sin prisión preventiva- de Gianola, Meneses dio una nota a América en la que reveló que estuvo embarazada de Gianola. "Estuve embarazada. Soy culpable de haber estado con un hombre casado, me arrepiento de eso, no es mi pensamiento de hoy, lo estoy trabajando en terapia", sostuvo.

Ante su fuerte confesión, el periodista Guillermo Andino le repreguntó a la actriz quien amplió: "Sí, estuve embarazada de Fabián Gianola. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo, yo perdí muchos embarazos. La mayor de mis hijas ya es mayor de edad igualmente".

"¿Pero ese bebé nació, Fernanda?", ahondó Andino, y su entrevistada explicó: "No me quiero meter en un problema porque hay gente que está sufriendo con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves. Eso no va a la causa Guille".

Avanza otro juicio contra Gianola

En paralelo, Gianola está en instancia de juicio oral y público por el abuso sexual que tuvo como víctima a la locutora Viviana Aguirre en 2019. Aguirre denunció que fue tocada de manera abusiva en dos oportunidades el 15 de mayo de 2019 en los estudios de Radio Colonia por parte del actor y entonces conductor del programa.

Gianola-Aguirre-01.jpg Viviana Aguirre fue compañera de Fabián Gianola en radio. Archivo.

Además, denunció que al día siguiente, durante una tanda publicitaria de la emisión radial del programa "Estamos de vuelta", la besó en la boca. También, indicó que, a la semana, ocurrió un episodio similar donde la manoseó y, ante los reproches de la mujer, Gianola le dijo: "Yo soy cariñoso, acostumbrate porque soy tu compañero de trabajo".

El tercer suceso contra Aguirre por los cuales Gianola fue procesado, aconteció durante el mismo programa de radio del 22 de mayo de 2019, ocasión en la que el actor también la tocó.