En que durante ese tiempo que duró la relación, él le entregó una suma superior a los 4,5 millones de pesos, ya que supuestamente la mujer había sido abandonada por sus dos anteriores maridos y tenía que mantener a sus tres hijos, así como también hacer frente a una deuda.

"El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, que eran generalmente relacionados a la manutención de sus hijos, alquiler de vivienda o cuotas que tenía que pagar", declaró el joven.

Pero un día, la relación sufrió un giro de 180 grados y las dudas comenzaron a surgir luego de que ella le solicitara más dinero porque había sacado un préstamo y no podía pagarlo.

"Me dijo que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. Leila me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata", indicó el joven.

Luego del atraso en el supuesto pago, él accedió a enviarle el dinero requerido, pero a la semana siguiente ella le volvió a pedir más efectivo por otra deuda que había contraído.

Ante la duda, el joven investigó y pudo constatar que "Leila" se había hecho una operación de mamas y un implante. Luego del descubrimiento, él se negó a pagar, y de inmediato recibió amenazas de parte de la mujer en las que le manifestaba que si no pagaba, sufriría las consecuencias.

tinder.jpg Tinder: un joven entregó dinero a una estafadora.

El joven chubutense habló con sus padres para contarles su caso y decidieron realizar la denuncia en la Justicia. Ahora la causa está en manos de la División de Investigaciones que busca identificar a la estafadora y saber si repitió este accionar con otras víctimas.

Desde la fiscalía señalaron que este tipo de estafas son usuales y la mayoría de los casos tiene por iniciativa que una de las personas pida dinero a pocas semanas de comenzar a relacionarse.

"Muchas de estas estafas siguen un patrón similar. Y hay señales en las que se debe prestar atención como, por ejemplo, hacen creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima, o dan excusas para no verse personalmente o unirse a una videollamada. A la vez, cuentan historias de vida complicadas para argumentar por qué necesitan dinero", explicó el funcionario Fernando Blanco.

Ahora el joven espera que la causa avance y se encuentre a la mujer, pero también poder recuperar el dinero. Desde la Justicia creen que esto último será muy difícil que ocurra.