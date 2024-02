Tras 11 días, apareció la mujer que había dicho estar embarazada de trillizos

Su aparición fue por propia voluntad y ya está en resguardo en una comisaría, aunque la investigación aún no pudo determinar por qué se ausentó de su domicilio y tampoco por qué inventó estar embarazada.

La mujer estaba en Berazategui en la casa de una expareja aunque se desconoce los motivos por los que se ausentó hace 11 días cuando fue vista por última vez en casa de su madre, y dijo que salía a comprar medicación. En las últimas horas, el fiscal de Quilmes Darío Ichazo ordenó una batería de medidas en la causa que tramitaba como averiguación de paradero.

El teléfono de Cuevas, supuestamente embarazada y quien fue vista por última vez el pasado 29 de enero, comenzó a ser peritado ayer junto al de su pareja Daniel Balmaceda en el marco de la investigación por la búsqueda de ella.

Su pareja estaba en el centro de la escena pues fue una de las personas a las que apuntó la familia de Yésica, quien lo habría engañado diciéndole que estaba gestando.

En el Hospital Evita de Berazategui, donde presuntamente se iba a atender aquel 29 de enero, no tenía un parto programado ese día como ella afirmaba ni tampoco contaba con una historia clínica.

embarazada-berazategui.jpg Yescia Cuevas, de 42 años, era buscada intensamente por su familia desde hacía once días.

La mujer desaparecida el lunes pasado insistió mucho ese día en ir a comprar un medicamento a la farmacia para su hija menor Zoe, pese a que faltaban horas para su presunto parto programado, según reveló Margarita, su mamá.

Balmaceda, pareja de Cuevas, afirmó que ella esperaba trillizos, pero al declarar ante la Justicia explicó que la mujer nunca dejó que él ni nadie la acompañaran a hacerse los estudios.

El hombre reveló además que ella le pedía que esperara en la calle y cuando salía sólo indicaba que estaba "todo bien". En ese hospital, la única entrada que registró Cuevas fue por una quemadura que sufrió en un brazo.

Un obstetra que atendió a la mujer desaparecida declaró el viernes en fiscalía y aseguró que atendió a Yésica a finales del año pasado en dos oportunidades en un centro asistencial de barrio de la localidad de Berazategui. El médico afirmó que "nunca" pudo comprobar que ella estuviera embarazada.

Fuentes judiciales revelaron que el especialista, en su declaración, señaló que Cuevas tenía mucha insistencia en que el profesional coloque en cualquier acta médica que ella estaba embarazada.

En la primera visita, la mujer le dijo que estaba embarazada y con pérdidas, por lo que el médico le pidió una ecografía, pero nunca se la hizo. En el segundo encuentro, Cuevas fue por una supuesta infección urinaria y para ver el estado de su embarazo.

Sin embargo, el especialista le recordó que si no traía la ecografía él no podía constatar el embarazo. "Usted escriba que yo estoy embarazada, que eso me va a ayudar a mí con mi pareja", le dijo ella al obstetra según declaró el hombre en sede judicial.

A mediados de octubre, la desaparecida denunció a Balmaceda en la Comisaría de la Mujer de Berazategui por violencia de género. Allí declaró sobre un supuesto caso de violencia por parte de su pareja y afirmó que estaba embarazada, pero no de trillizos, sino de mellizos.

Ahora la investigación seguirá hasta tanto determinar por qué se fue Yésica y el motivo de su supuesto embarazo.