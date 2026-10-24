Triple crimen narco: liberaron a una acusada y procesaron a otros cuatro sospechosos

El juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez procesó con prisión preventiva a cuatro acusados por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varel
La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela sumó nuevas resoluciones judiciales. El juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cuatro acusados por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mientras que ordenó la liberación por falta de mérito de María Inés Olivera, madre de uno de los imputados.
Los procesados son Luis Ramiro Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy, alias “Tomate”. El magistrado les atribuyó provisoriamente los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Además, dispuso embargos de $1.000 millones para cada uno.
Según la resolución, los cuatro habrían integrado una organización narcocriminal con actividad en Florencio Varela, José C. Paz, distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones. La estructura contaría con jerarquías definidas y una distribución de tareas entre sus integrantes.
La investigación sostiene que las tres jóvenes fueron engañadas para subir a una camioneta Chevrolet Tracker el 19 de septiembre de 2025, en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Desde allí fueron trasladadas hasta una vivienda ubicada en Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas.
Los cuerpos aparecieron enterrados en el patio de la propiedad. La Justicia calificó provisoriamente los homicidios como agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
Godoy, de 44 años, ya se encontraba detenido por una causa de robo a mano armada cuando fue identificado como presunto participante del ataque. Los investigadores sospechan que habría conducido la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas y obligado a Morena Verdi a ingresar a la vivienda.
Por su parte, Mansur está señalado por haber aportado vehículos, ropa y otros recursos logísticos para facilitar la fuga de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”.
Quispe Gallardo, vinculada con “Pequeño J”, habría realizado tareas de almacenamiento y traslado de drogas, además de facilitar su vivienda como refugio. Chieto, pareja de Jesús Bernabé Mallón, alias “El Tío”, es investigada por su presunta colaboración en la fuga de Morales Huamaní.
En cuanto a Olivera, de 70 años, el juez consideró que no existen pruebas suficientes para procesarla, aunque tampoco para desvincularla definitivamente de la causa. La mujer había sido detenida bajo la sospecha de facilitar líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales utilizadas por Mansur.
El magistrado dispuso su inmediata libertad, mientras continúa el análisis de los teléfonos secuestrados durante un allanamiento en su domicilio.
La investigación también apunta a las maniobras realizadas para ocultar los crímenes, como la quema de la camioneta, la eliminación de celulares y la limpieza de la vivienda.
Con la liberación de Olivera, la causa mantiene 16 detenidos. Entre ellos figura Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”, tío de “Pequeño J”, arrestado el 12 de octubre en Lima, Perú, y señalado como uno de los principales responsables de la presunta organización narcocriminal.
comentar