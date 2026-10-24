Triple crimen narco: liberaron a una acusada y procesaron a otros cuatro sospechosos

Los cuerpos aparecieron enterrados en el patio de la propiedad. La Justicia calificó provisoriamente los homicidios como agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Godoy, de 44 años, ya se encontraba detenido por una causa de robo a mano armada cuando fue identificado como presunto participante del ataque. Los investigadores sospechan que habría conducido la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas y obligado a Morena Verdi a ingresar a la vivienda.

Por su parte, Mansur está señalado por haber aportado vehículos, ropa y otros recursos logísticos para facilitar la fuga de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”.

Quispe Gallardo, vinculada con “Pequeño J”, habría realizado tareas de almacenamiento y traslado de drogas, además de facilitar su vivienda como refugio. Chieto, pareja de Jesús Bernabé Mallón, alias “El Tío”, es investigada por su presunta colaboración en la fuga de Morales Huamaní.

La liberación

En cuanto a Olivera, de 70 años, el juez consideró que no existen pruebas suficientes para procesarla, aunque tampoco para desvincularla definitivamente de la causa. La mujer había sido detenida bajo la sospecha de facilitar líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales utilizadas por Mansur.

El magistrado dispuso su inmediata libertad, mientras continúa el análisis de los teléfonos secuestrados durante un allanamiento en su domicilio.

La investigación también apunta a las maniobras realizadas para ocultar los crímenes, como la quema de la camioneta, la eliminación de celulares y la limpieza de la vivienda.

Con la liberación de Olivera, la causa mantiene 16 detenidos. Entre ellos figura Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”, tío de “Pequeño J”, arrestado el 12 de octubre en Lima, Perú, y señalado como uno de los principales responsables de la presunta organización narcocriminal.