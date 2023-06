Ulises Jaitt y su teoría sobre la muerte de su hermana: "A Natacha la mataron porque..."

“Natacha era tremenda, juntaba mucha información de la pedofilia de políticos, de famosos. Esto tocó hasta al Vaticano. Estamos hablando de material muy sensible”, advirtió este jueves el conductor radial.

“Me confirmó que a Natacha la mataron porque era un daño colateral”, añadió a la vez que advirtió que no podría dar mayores detalles ni revelar quién habría sido su fuente “para no mandarlo al frente”.

“Es más, alguien cercano al Vaticano que no puedo decir quién es me confirmó que a Natacha la mataron porque era un daño colateral. Me dijo que le dijeron eso. Ella había empezado a investigar todo ese mundo. Se metió en todo y lamentablemente le costó la vida”, sostuvo.

En el mismo sentido expresó sus pocas esperanzas de que se encuentre información relevante en la tablet que los peritos lograron desbloquear cuatro años después de la muerte de Natacha Jaitt: “Para mí van a borrar todo y no se va a encontrar nada”.

Natacha Jaitt Natacha Jaitt murió en extrañas circunstancias en febrero de 2019. Archivo.

A casi cuatro años y medio de la muerte de Natacha Jaitt, la Justicia logró desbloquear la tablet de la artista. La extracción de los datos se realizará el próximo jueves 15 de junio.

El desbloqueo de la clave se produjo en los laboratorios de División Forense Digital de la Dirección de Criminalística de la Gendarmería Nacional (GNA).

El equipo de tres fiscales que investiga la causa y está compuesto por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, y los fiscales de Tigre Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, ya ordenó que el próximo jueves a las 9 se haga la extracción forense completa del dispositivo en los laboratorios forenses de GNA, en avenida Antártida Argentina 1480.

Tras enterarse de esto, Ulises explotó de furia por las demoras en la causa: “Es el dispositivo en la historia penal argentina que más está tardando en desbloquearse”.

Jaitt murió la madrugada del 23 de febrero del año pasado en el salón de fiestas “Xanadú”, situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica”, y murió, según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas Xanadú, y no detectaron la presencia de ningún veneno.

La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natacha podía haber sido un homicidio vinculado a algunas denuncias que Natacha había hecho públicas, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.