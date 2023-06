Juan Darthés rompe el silencio tras ser absuelto en la causa iniciada por Thelma Fardin

Según anticipó el periodista Carlos Monti en Desayuno Americano (América), Darthés lo haría a través de un video que sería dado a conocer el próximo lunes "por la tarde", y que será colgado en las redes sociales del artista.

Desde que emigró al país vecino junto a su familia, el exgalán de telenovelas evitó el contacto con los medios y no brindó notas ni entrevistas; poco se supo de él y apenas se conocieron algunas fotos familiares así como alguna imagen que le tomaron -sin su consentimiento distintos turistas argentinos que lo reconocieron y se lo encontraron en lugares públicos.

"Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil", declaró el abogado del actor, Fernando Burlando, cuando se supo la información de que había quedado absuelto.

El pasado 2 de junio, la Justicia de Brasil falló nuevamente a favor del actor en el marco del juicio que Fardin le inició por hechos que habrían sucedido el 17 de mayo de 2009, en Nicaragua, durante la gira de la obra musical "Patito Feo".

El 13 de mayo último, un fallo en primera instancia absolvió de los cargos a Juan Rafael Pacífico (tal el verdadero nombre del actor) pero, tanto la fiscalía como la defensa hicieron planteos contra la sentencia que ahora volvió a confirmar el fallo, en una instancia previa a la apelación llamada "embargo", en donde las partes le solicitan explicaciones del fallo al juez a cargo de la causa.

"Quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descritos en la denuncia. Entiendo que debe mantenerse la absolución del imputado", sostuvo un fragmento del fallo al de la Justicia de Brasil, en respuesta los planteos de la Fiscalía sobre la decisión del juez Fernando Toledo Carneiro había absuelto al acusado.

Juan-Darthes-01.jpg Juan Darthés publicará un video el próximo lunes en sus redes, según se anticipó este jueves. Archivo.

La reacción de Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés

Luego de que se confirmara la absolución de Juan Darthés en la causa por abuso sexual que ella misma le inició, Thelma Fardin habló en conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional y, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, aseguró que "esto no termina acá".

La actriz cuestionó el fallo conocido más temprano y consideró que el Poder Judicial "es el último bastión de un sistema patriarcal". En esa línea, indicó que en la Justicia brasileña, donde tramitó la denuncia contra el actor, "solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena".

THELMA FARDIN.jpg Thelma Fardin dijo que no cesará en su lucha a pesar de que la Justicia de Brasil ya se expidió.

Junto a sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la actriz hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general a que "no se adoctrinen" con un fallo de estás características. "No me adoctrina a mí", insistió.

Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua, comentó que era "extraño" que su caso hubiese tenido una condena en primera instancia en una Justicia como la de Brasil, sobre la que añadió además que "no tiene perspectiva de género".