Un hombre le pegó con un fierro a un taxista y lo arrastró 10 metros

Según dijo el taxista, se bajó del auto y le reclamó que desde la cuadra anterior el utilitario le venía dando pequeños choques en la parte trasera del taxi. "Se bajó con un fierro y me dijo a vos te voy a enseñar y me pegó un par de fierrazos en la cabeza y me produjo una herida", dijo la víctima a los medios locales.

Después de la agresión el hombre, con un acompañante, se subieron a la pequeña camioneta blanca y “se quieren dar a la fuga”, relató Daniel, el joven agredido que se encontraba frente a ellos cuando dieron arranque y lo arrastraron por unos 10 metros poniendo en riesgo su vida.

Tras este violento incidente permanecieron estacionados en el lugar hasta que vino un agente municipal que fue quien llamó a la Policía que está a una cuadra pero el primer móvil arribó recién 15 minutos más tarde.

El hecho, que tomó estado público este viernes en las redes sociales, ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana del miércoles, y el taxista contó que recibió la ayuda de maestras de una escuela que se encuentra ubicada en la zona.