Una argentina murió en Kosovo luego de caer de un balcón: arrestaron a su pareja

Facundo Urdangaray, el padre de la joven, aseguró en contó en declaraciones televisivas que su, fue asesinada por su pareja, un hombre oriundo de Suiza, cuando ambos se encontraban en Kosovo. Según aseguró, la pareja viajó a Kosovo para acudir al casamiento del hermano del presunto femicida.

“Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona. Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, el la arrojó del balcón. Ella [María Clara] murió en el hospital. Su pareja, de 31 años, fue detenido por la Policía”, detalló en diálogo con TN.

Sin título-1.jpg María Clara Urdangaray: investigan el posible femicidio de la joven argentina.

Mientras que al ser indagado sobre las circunstancias bajo las que su hija conoció a quien era su pareja hasta el miércoles, contó algunos detalles.

“María Clara viajó a España el 1 de noviembre. Vivió dos o tres meses en Barcelona y ahí conoció a quien era su pareja. Luego se mudaron a Suiza. Pasaron un total de cuatro meses juntos. El pasado fin de semana se trasladaron a Kosovo para asistir al evento que tenían pendiente y ocurrió esta tragedia”, señaló.

La joven vivía en City Bell, en las afueras de La Plata., y viajó el 1 de noviembre a Barcelona, "para buscar un futuro mejor" y también en busca de un sitio con menos "inseguridad". “No lo esperábamos. Ella nos mandaba videos y se la veía feliz”, admitió el hombre acongojado por este desenlace.

Urdangaray también reveló cuándo fue la última vez que la joven mantuvo contacto con su familia: "La mamá se comunicó con ella el pasado domingo. Yo le había mandado un mensaje y no me los respondió. Entre nosotros, era normal que ella no me contestara. Por eso no me llamó la atención. Y finalmente, nos enteramos de lo que había sucedido el miércoles a las 19".

“Nos llamó una amiga de María Clara, alguien que conoció en Barcelona, y nos comentó lo que había visto en las noticias. Ella no parecía tener muchas certezas de que se tratara de nuestra hija. Es por eso que decidimos empezar a investigar. Y llegamos a Cancillería. Ellos nos confirmaron todo. Ahora están tramitando la repatriación del cuerpo para que podamos tenerla a nuestro lado”, acotó.

Mientras que Facundo aclaró que el traslado de su hija a la Argentina podría demorar hasta 15 días y explicó los motivos de tal demora. “Hay que esperar a que se lleve a cabo la autopsia, trámites legales y un cierto número de pericias. Y lo único que queremos es que esto se haga y nos ayuden a que podamos estar otra vez con ella”, cerró.

Sin título-1.jpg María Clara Urdangaray, la joven fallecida en Kosovo en un presunto femicidio.

¿Cómo habría sido el femicidio de la joven argentina en Kosovo?

Según la prensa kosovar, se sospecha que el suizo, identificado por sus siglas EN, habría arrojado al vacío a la joven argentina desde un sexto piso de un hotel ubicado en la calle Madre Teresa de Kosovo-Polje luego de una una discusión.

La víctima fue traslada de urgencia al Centro Clínico Universitario de Kosovo (QKUK), pero falleció a raíz de graves heridos, informó un comunicado oficial.

La causa está bajo secreto de sumario, por lo que se desconocen mayores detalles del caso.

El sujeto, de 32 años y nacido en la ciudad de Drenas, está detenido. En principio, mientras avanzan las investigaciones, que prosiguen bajo la carátula de homicidio según medios locales, las autoridades judiciales determinaron su arresto preventivo por un mes. "Hay indicios del riesgo de que se escape", explicaron.