Una mujer golpeó a su hija de 3 años y quedó grabada

Ricardo Romero, el padre de la nena, grabó la situación y se presentó ante la Justicia para denunciar los hechos ocurridos. Al ver el video y comprobar los golpes, las autoridades le quitaron la tenencia a la madre y se la otorgaron al padre.

Mujer golpea.png

“Yo tenía el régimen de visitas con la cuota alimentaria reglamentada, más allá de ello aportaba dinero o materiales aparte, pero cuando yo no le daba un extra, ella no me dejaba ver a la bebé”, explicó Romero al medio local Multiplataforma Fénix.

Según Romero, él ya había realizado denuncias previas por situaciones, pero la Justicia no le había dado atención. Frente a esta situación fue que decidió grabar la pantalla durante la conversación.

“Hice una videollamada al teléfono de mi hija, ella estaba sentada, y mi ex empezó a insultarme y la agredió a la nena. Fue muy angustiante, me generó mucha impotencia ver el video y no poder hacer nada”, expresó Romero.

El video de los golpes

Mujer golpea a hija.mp4

Con las pruebas de la violencia infantil que ejercía la mujer sobre su hija, el padre se dirigió a la comisaría y radicó la denuncia correspondiente: “La jueza ordenó la tenencia provisoria para mí hasta que salga la sentencia definitiva, estamos dándole todo el cariño que se merece”, informó Romero.

Sin embargo, el hombre expresó que "miedo de las represalias que ella pueda tomar si le vuelven a dar la tenencia”, debido a que en varias oportunidades la madre de la nena lo había amenazado con irse a vivir a otra provincia.