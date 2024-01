Uruguay ayudará en la búsqueda de los kayakistas desaparecidos

Uno de los hijos de Ramón, Pablo Román, brindó este miércoles el dato de que los kayakistas podrían llegar a estar en Uruguay. Aunque no es un dato certero, pesqueros amigos le dieron a Román hijo la pista de que su padre y su amigo podrían estar en Punta del Este, por lo que autoridades locales le pidieron colaboración al gobierno de Uruguay para avanzar sobre la posible aparición del kayak en el que se movilizaban.

La Armada uruguaya se suma a la búsqueda de los kayakistas

En este contexto, teniendo en cuenta la leve sospecha de que los ciudadanos argentinos estén cerca de Punta del Este, la Armada Nacional de Uruguay, a través de su vocero, Alejandro Pérez, reveló que las autoridades navales argentinas le pidieron a las autoridades nacionales uruguayas que "den aviso a los navegantes" en pos de colaborar con la búsqueda.

“Hablamos con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y ya puso todos los fierros (sic) a disposición. Y ahora se está coordinando con Uruguay para sumar fuerzas al operativo. Todo esto porque la familia, asesorada por pescadores amigos, insiste en que el kayak podría haber llegado hasta un punto ubicado en el sur de Punta del Este, 850 kilómetros mar adentro. Para nosotros esto no es viable. Para los seres queridos de ambos desaparecidos, sí”, explicaron las autoridades locales.

Asimismo, del operativo de búsqueda, desarrollado entre el partido de la Costa y el distrito de Villa Gesell, participa personal de la Policía de Seguridad; Jefaturas Comunales Pinamar, Villa Gesell y La Costa -cada uno lleva a cabo rastrillajes y búsqueda en ámbito jurisdiccional correspondiente-; delegación de Bomberos de Costa del Este y Cariló; Drones del Área de Comunicaciones de la policía de la provincia; personal de la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial y el Escuadrón Caballería Pinamar.

Una leve esperanza de encontrar el kayak

Un piloto privado que participa del operativo de búsqueda reportó en las últimas horas el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Supuesto-Kayak.jpg

Lucas, hijo de Ramón, confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

Desaparición de los amigos

Román, vecino de Pinamar, y Raimann, oriundo de la provincia de Misiones, desaparecieron el domingo por la mañana, luego de llegar al sector de playa con una Toyota Hilux, color negra, a metros de la bajada Robles, y adentrarse al agua con la embarcación, con intenciones de pescar. "Desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero", expresó en la red social "X" la Armada.

Cabe resaltar que aquella mañana, la actividad pesquera deportiva estuvo condicionada por una alerta de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y ráfagas de 55 a 70 kilómetros por hora del sector oeste rotando al sur a partir del mediodía, por lo que las autoridades locales no recomendaban navegar o realizar actividades náuticas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Armada_Arg/status/1747437680994992246&partner=&hide_thread=false La #ArmadaArgentina con un avión B-200 continúa las tareas de búsqueda de dos kayakistas en la zona de Pinamar. Los hombres se adentraron en el mar para pescar, y desde ese momento no se tuvo más información acerca de su paradero.

Toda la info https://t.co/mHltsNFsnw pic.twitter.com/uW0oPgbJpz — Armada Argentina (@Armada_Arg) January 17, 2024

Pasadas las horas, la familia de Román se preocupó por su prolongada ausencia, pero la denuncia por desaparición y la búsqueda comenzó al día siguiente, cuando la policía les advirtió de que un vecino de la localidad había alertado al servicio de Dirección de Seguridad en Playas local sobre una camioneta estacionada sospechosamente hace horas en la bajada náutica. El fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Pinamar, quedó a cargo de la causa que se inició por "averiguación de paradero".