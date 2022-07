Villa Crespo: Chocó e intento escaparse en taxi

El choque ocurrió este domingo cerca de las 6, en la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba, cuando un Mercedes Benz C250 conducido por un joven impactó de llenó a otros dos autos que estaban detenidos en la esquina, esperando que el semáforo se pusiera en verde.

Embed

El Mercedes chocó de lleno a un Renault Logan azul oscuro, que era un auto de una aplicación de viajes conducido por un chofer venezolano, llamado Luis Miguel Fonseca, y a un Hyundai HRV, también oscuro.

“Estaba estacionado esperando el semáforo en rojo y de repente siento el latigazo desde atrás que era el chico que venía en el Mercedes Benz”, explicó Fonseca a Crónica TV.

Una joven que estaba esperando para cruzar fue impactada por uno de los vehículos involucrados en el accidente y sufrió una fractura en el brazo. “Lo que pasa es que realmente cuando me chocan, había personas que iban a cruzar y habían bajado de la vereda. Todos intentan volver a la vereda y esta chica tropieza y se cae. Ahí mi auto le pega a la chica, sólo le pega, ella cae mal y aparentemente se fracturó el brazo al caer”, afirmó el conductor del Logan.

OQQ4OG7A5BGT7ASMVCARSC2UKE.webp El causante de accidente se compró una gaseosa para bajar el alcohol en sangre.

Fonseca dijo que el conductor del Mercedes Benz intentó escaparse del lugar del siniestro. “Justo después del accidente, vi que el chico quiso subirse a un taxi para escaparse. Justo fui ahí y lo hice bajar”, y agregó que el joven intentó ingerir bebidas gaseosas y agua para intentar bajar la cantidad de alcohol en sangre antes de someterse a un control de alcoholemia.

“A mí esto me complica la vida porque yo tengo a mis dos hijos pequeños aquí conmigo, uno de ellos es autista. Mi esposa no trabaja y no sé cómo voy a hacer estos días”, reflexionó Fonseca.

Para colmo, el conductor de la aplicación de viajes reveló que había comprado el auto con todos sus ahorros y que recién lo había podido sacar de la concesionaria hace apenas 20 días.