Violación grupal en Palermo: la desgarradora declaración de la víctima

Los acusados: Ángel Pascual Ramos, de 24 años; Lautaro Dante Ciongo Pasotti, de 25; Thomas Fabián Domínguez, de 22; Franco Jesús Lykan, de 24; Alexis Steven Cuzzoni, de 21 e Ignacio Retondo, de 24 están detenidos con prisión preventiva acusados del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas", todos en calidad de autores.

Por otro lado, la joven, que al momento de los hechos tenía 21 años, continúa su carrera universitaria mientras permanece bajo tratamiento psicológico y asistencia permanente.

Los seis acusados de la violación ocurrida en Palermo están detenidos desde el momento del ataque.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, declaró este viernes la víctima ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño, a cargo de los jueces Domingo Altieri, Gustavo Valle y Gabriel Vega.

También, aclaró no recordar “nada” sobre las sustancias que se le encontraron en el cuerpo por los exámenes toxicológicos donde se halló alcohol, marihuana y anfetaminas.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que declare en otra jornada o de manera remota, la propia víctima aceptó ir a declarar de manera presencial a los tribunales, acompañada por sus abogados querellantes, Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

El debate se extenderá durante los días 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, a lo largo de los cuales se prevé la declaración de más de 30 testigos. La acusación está en manos del fiscal general Fernando Klappenbach y por tratarse de un delito de instancia privada, el juicio se desarrolla a puertas cerradas.