Williams Alexander Tapón: la hermana entregó el arma a la Justicia

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que se trata de un revólver calibre .38 Special, serie 275500, con dos balas intactas y dos vainas servidas, que fue llevado esta tarde a la comisaría 6a.de Avellaneda por Priscila, la hermana de 26 años de Williams Alexander Tapón (24).

La fiscal del caso Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, ordenó el secuestro del revólver que, ahora, será peritado para establecer si del mismo partió el disparo que provocó la muerte de Tapón.

Los investigadores determinaron que el arma no tenía ningún impedimento legal, es decir que tiene todos los papeles en regla.

Sin embargo, la fiscal ordenó que se le tome declaración a la joven que llevó el revólver a la comisaría para que explique por qué motivo la retiraron del lugar del hecho, quién la tenía en su poder, cómo llegó a manos de Tapón y quién es el verdadero dueño.

La ausencia del arma de fuego en la escena del presunto suicidio había llamado la atención de los investigadores, aunque estimaban que se la podía haber llevado algún familiar o vecino.

williams tapon.webp Williams Alexander Tapón se suicidó luego de agredir a un árbitro.

Fiscal se enteró del suicidio del agresor del árbitro cuando iba a pedir su detención

El fiscal que intervenía en la causa por la agresión a un árbitro en un torneo de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, aseguró que el suicidio de agresor se produjo en el momento que firmaba el cambio de calificación del expediente a una "tentativa de homicidio agravado" y se aprestaba a solicitar su detención.

"En el ínterin que estaba pasando todo, estábamos disponiendo el tema de la detención. Cuando estoy haciendo el cambio de carátula, me dicen que este joven se había quitado la vida", contó en diálogo con el canal de noticias TN Mariano Zitto, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda que intervenía en la investigación de la agresión al árbitro Cristian Ariel Paniagua (36).

O8etZfD9Nbxs9jON.mp4 El audio que el árbitro agredido por Tapón envió horas antes de que aparezca muerto.

Por ese hecho, el fiscal Zitto explicó que su intención era imputar a Williams Alexander Tapón (24) por el "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en contexto de un espectáculo deportivo", -un delito que prevé de 10 a 15 años de prisión-, pero que, en el momento que iba a pedir su detención, fue notificado que el joven de 24 años se había suicidado.

"Su detención no se llevó a cabo porque ya eran avanzadas las horas de la noche. Justo en el momento que hago el cambio de calificación, el Comisario de la 6ta.de Avellaneda me indica que se había quitado la vida. Aparentemente los mismos vecinos lo trasladaron hasta la casa y se hicieron del arma. No habría ningún elemento que haga presumir algo diferente", indicó el fiscal.

Al respecto, el representante del Ministerio Público agregó: "Incluso se había comunicado con su familia, había adelantado esta situación tras una nota periodística con un medio nacional".

Por otro lado, Zitto afirmó que "por la gravedad del delito y la pena en expectativa", era muy probable que Tapón fuera detenido hasta llegar a una sentencia en la causa.

En cuanto a la calificación que le endilgaba, el fiscal cerró: "La alevosía tiene que ver en la agresión que, cuando está cayendo de espalda, le pega una patada en la nuca. No es cualquier persona, es un futbolista entrenado que sabe. De hecho, se aleja cuando lo ve caer inconsciente. No es gratuito un hecho de este tipo, puede haber arrepentimiento. El caso Fernando (Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers en 2020) ha hecho mucha mella y no dejemos de tener en cuenta que se supone que era un evento recreativo, un lugar de diversión".