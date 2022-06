Delfina Pignatiello se retira de la natación a los 22 años

En su cuenta oficial de Instagram, la sanisidrense posteó: “En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo”.

Y añadió: “Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser”.

pignatie.jpg

La noticia sorprendió porque más allá que no se le hayan dado los resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio, Pignatiello seguía siendo la máxima esperanza de la natación argentina. Tras esa competencia, Delfina se sintió molesta por los comentarios recibidos en las redes sociales. Sí, en las benditas (o malditas) redes sociales.

“Después de nueve mil horas de entrenamiento, más de tres mil zambullidas, cientos de carreras, varias medallas de oro, toco la pared en Tokio 2020 y me doy cuenta de que no hice el tiempo que quería ni terminé en la posición que soñaba y en lo único que pensé en ese momento en qué me iban a decir en las redes sociales ¿Cómo podía ser que lo que más me importara iba a ser la mirada de un montón de personas que no conocía?”, señaló tras volver de Japón.

“Ahí registré hasta dónde llegaba mi exposición y la comodidad con la que la gente y los medios opinaban de mí, de lo que hacía o dejaba de hacer, de mis sueños y objetivos. ¿Saben lo que pesa durante meses tu nombre en la portada de los medios ‘prometiendo una medalla’? Parecía que lo único que servía era que entrenara y ganar una medalla, que el resto no servía. Lo peor es que había empezado a creer que no me lo merecía, que podía disfrutar de haber estado allí, que había dejado de escuchar mis propios deseos”, agregó.

delfinal.jpg

Ese bullying golpeó duro a la nadadora, que terminó alejándose de una actividad que amaba para probar fortuna en otro terreno. Para no sufrir presiones externas ni internas. Para disfrutar de la vida.

En su carrera deportiva, Pignatiello se proclamó bicampeona en 800 y 1500 metros libre en el Mundial Junior desarrollado en Indianápolis en 2017 en el que además ganó la medalla de plata en 400 metros libre.

Ese mismo año, en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, fue abanderada de la delegación argentina y obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.

Un año más tarde, en los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados en Buenos Aires obtuvo dos medallas de plata en 400 y 800 metros libres.

Ya entre los mayores, en los Juegos Panamericanos de 2019 obtuvo la medalla de oro en 400, 800 y 1500 metros libres, convirtiéndose así en la primera nadadora argentina en ganar tres medallas de oro en la historia de esa competencia.

Además, fue galardonada con el premio Olimpia de Oro en 2017, y el Olimpia de Plata en 2017, 2018 y 2019, además del Premio Konex en 2020.