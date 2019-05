"Si el Congreso le da la espalda a este derecho, debemos debatir seriamente la posibilidad de avanzar con una Consulta Popular Vinculante", afirmó la representante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

En declaraciones a POPULAR, Del Plá afirmó: “Entendemos que ante la posibilidad de que haya una negativa a tratar este tema, tenemos que reclamar una Consulta Popular Vinculante para que sea la población la que decida. Creo que las expectativas son negativas desde la voluntad, pero no significa que no obliguemos al Congreso a tratarlo como resultado de una enorme movilización”.

En el contexto de la octava presentación consecutiva del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso, y con una masiva movilización en las inmediaciones y en diferentes puntos del país, la diputada pidió convocar "a todos los candidatos a presidentes y vices a un debate público, de fondo, sobre el derecho al aborto legal".

"La masiva movilización que recorre hoy al país es fundamental porque no tenemos tiempo para esperar, ni para estadíos intermedios, porque se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, como ocurrió el sábado pasado en Pacheco", argumentó la diputada.

Con respecto a la situación en la Provincia de Buenos Aires, la describió como “grave” y apuntó: "La ley de Educación Sexual Integral (ESI) se logró aprobar en la Cámara de Diputados de la provincia con una modificación muy progresista, pero luego (Maria Eugenia) Vidal hizo un pacto con las iglesias evangélicas prometiendo que no se iba a tratar en el senado, por eso está cajoneada”.

“Por otro lado, acabamos de presentar un proyecto de ley de capacitación obligatoria de los docentes en temas de ESI, que entendemos va a sufrir la misma suerte, mientras que los senadores y diputados oficialistas presentaron un 0800 como asistencia al embarazo vulnerable , con recursos del estado provincial lo que es un escándalo”, aseguró.

Por último, denunció: “Estamos en un momento de profundo ataque de los derechos de la mujer, las niñas, la juventud y las personas gestantes. Por eso legalizar el aborto es crucial. Si no tenemos aborto legal no vamos a destrabar los obstáculos para la ESI. No hay medidas preventivas para evitar los embarazos no planificados, para sacar la situación de abuso hacia la niñez y la juventud”.