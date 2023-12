Adorni: "Es un DNU de libertades individuales y nos va a hacer muy bien a todos"

“Todos los que pertenecemos al Gobierno entendemos que el problema de Argentina radica en cien años de decadencia. Había cuestiones más urgentes para ‘atacar’ como el déficit fiscal, que creemos que es el principal problema que motivaba al resto de los desastres económicos que han devenido en el país en la historia. De allí el paquete de medidas urgentes que se aplicaron hace unos días”, comenzó Adorni.

“Entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones, trabas, leyes, normativas y regulaciones que le ponen freno al país en materia de desarrollo, crecimiento y futuro. El DNU tiene el objetivo de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le han hecho tanto daño a Argentina y a todos”, expresó.

"Argentina es un país que hace una década que no crece, que no genera empleo, tenemos un 15% menos de riqueza per cápita. Está muy a la vista que Argentina está detenida en este no crecimiento que en definitiva significa cada vez más pobreza y subdesarrollo", resaltó el vocero.

“La política no puede digitar nuestras vidas, un político no puede decidir por nosotros qué hacer, qué comprar, en qué invertir en qué no”, expuso el vocero presidencial e indicó que uno de los objetivos del DNU es “terminar con las decisiones que hasta ahora estaban en manos del Estado”.

En ese sentido, quiso destacar algunos puntos de las derogaciones de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento.

Sobre la primera, consideró que “despedazó el mercado de alquileres en Argentina” por lo que “la oferta de inmuebles para alquilar se restringió en un 40% y en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no había departamentos en la oferta" a lo que se sumaron las complejidades para la demanda.

Sobre la marcha piquetera, Adorni dijo que “recibimos más de 11 mil denuncias y estimamos que quienes participaron de la marcha del 20 de diciembre, estuvieron en torno a las 3 mil personas. En este sentido, estamos muy contentos de las denuncias que triplicaron el número de participantes. De todas formas, va a haber consecuencias”.

“Se les pasará la factura del operativo a las agrupaciones sociales que participaron”, agregó.

"El espíritu de lo que estamos haciendo, tiene un punto principal que está en la libertad de los ciudadanos pero tiene otro punto adicional, que es que va a colaborar con las inversiones y la participación en la economía argentina. Estos son pasos que hay que dar, todos parte de un proceso para sacar a la Argentina de la decadencia", finalizó Adorni.