Adorni: le otorgaron una prórroga de 15 días para presentar su declaración de bienes

Se la concedió el juez Ariel Lijo luego que el exjefe de Gabinete pidiera más tiempo para revisar todos los documentos citados por la fiscalía
El juez federal Ariel Lijo le otorgó una prórroga de 15 días al exjefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni para presentar el escrito con la justificación de sus bienes que le reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según la fiscalía, Adorni registra $43 millones de gastos por encima de los ingresos registrados y unos US$ 400.000 cuyo origen no está aclarado. El ex funcionario debía presentar el escrito este miércoles, pero ahora tendrá 15 días más, que se cuentan en días hábiles judiciales.
La defensa del saliente funcionario sostuvo que no había podido compulsar documentación y archivos que el fiscal Gerardo Pollicita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, dice un pasaje del requerimiento de Pollicita.
El fiscal señala que hubo un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió como funcionario público, el 14 de diciembre de 2023, hasta que renunció, el 27 de junio pasado.
El requerimiento de 207 carillas no fue difundido a la prensa porque tiene datos bancarios y patrimoniales reservados. Fue elevado directamente al juez Lijo.
En la investigación, el fiscal Pollicita señaló que Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se mantuvo en el cargo como jefe de Gabinete, que junto con los ingresos de su esposa Bettina Angeletti suman un patrimonio de $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar registrados en el mismo período fueron de $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549.
Además, se suman gastos en dólares por US$ 402.578,12, que para el fiscal “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.
También pide que responda sobre los préstamos recibidos por sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.
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