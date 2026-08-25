Adorni: le otorgaron una prórroga de 15 días para presentar su declaración de bienes

La legisladora volvió a cargar contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El fiscal señala que hubo un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió como funcionario público, el 14 de diciembre de 2023, hasta que renunció, el 27 de junio pasado.

El requerimiento de 207 carillas no fue difundido a la prensa porque tiene datos bancarios y patrimoniales reservados. Fue elevado directamente al juez Lijo.

En la investigación, el fiscal Pollicita señaló que Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se mantuvo en el cargo como jefe de Gabinete, que junto con los ingresos de su esposa Bettina Angeletti suman un patrimonio de $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar registrados en el mismo período fueron de $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549.

Además, se suman gastos en dólares por US$ 402.578,12, que para el fiscal “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

También pide que responda sobre los préstamos recibidos por sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.