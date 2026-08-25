Milei y Caputo vuelven a cruzarse con la prensa: qué dijeron

La información cuestionada había relacionado al funcionario con una supuesta maniobra empresarial vinculada con las tareas de control de los surtidores de combustible. Esas funciones habían dejado de estar bajo la órbita del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de una medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

MIERDAS HUMANAS MENTIROSAS

MIERDAS HUMANAS, después lloran malas formas... MIERDAS podrían empezar por no mentir SORETES... https://t.co/nHDpJrqxKB — Javier Milei (@JMilei) August 25, 2026

Poco después de la publicación de Caputo, Milei compartió su mensaje y acompañó el reclamo con la frase “Desenmascarando mentirosos”.

El Presidente también realizó otros posteos durante la jornada en los que cuestionó a medios y periodistas por distintas informaciones. En uno de ellos, relacionado con noticias sobre la morosidad de los préstamos bancarios, calificó de manera insultante a quienes ejercen el periodismo y sostuvo que algunos medios deberían “pedir perdón” por lo que consideró información falsa.

Los cruces entre Milei y periodistas comenzaron antes del pedido de Caputo. El Presidente reaccionó también ante una publicación que informaba sobre una supuesta reunión con dos economistas vinculados al streaming Neura.

En ese caso, Milei negó que el encuentro hubiera ocurrido y respondió con nuevos insultos contra quienes habían difundido la información.