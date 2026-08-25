Milei y Caputo vuelven a cruzarse con la prensa: qué dijeron

El ministro de Economía pidió que la Justicia intervenga tras una publicación que lo vinculó con el Grupo Lenor. El Presidente respaldó el planteo y volvió a cuestionar a periodistas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió este martes una ley que establezca sanciones para periodistas que publiquen información que considere inexacta, luego de una noticia que lo vinculó con el Grupo Lenor, una empresa que fue beneficiada por una modificación en las tareas de control de surtidores de combustible.
El planteo fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei, quien compartió la publicación de Caputo y utilizó la expresión “Desenmascarando mentirosos” para referirse al episodio. El mandatario también volvió a cuestionar a trabajadores de prensa mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales.
El ministro negó cualquier vínculo con el Grupo Lenor y con su titular, Julio Made. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, afirmó Caputo en una publicación en X.
En ese mismo mensaje, sostuvo que no debería ser posible difundir información sin sustento y reclamó una legislación específica. “Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, escribió.
La información cuestionada había relacionado al funcionario con una supuesta maniobra empresarial vinculada con las tareas de control de los surtidores de combustible. Esas funciones habían dejado de estar bajo la órbita del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de una medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Poco después de la publicación de Caputo, Milei compartió su mensaje y acompañó el reclamo con la frase “Desenmascarando mentirosos”.
El Presidente también realizó otros posteos durante la jornada en los que cuestionó a medios y periodistas por distintas informaciones. En uno de ellos, relacionado con noticias sobre la morosidad de los préstamos bancarios, calificó de manera insultante a quienes ejercen el periodismo y sostuvo que algunos medios deberían “pedir perdón” por lo que consideró información falsa.
Los cruces entre Milei y periodistas comenzaron antes del pedido de Caputo. El Presidente reaccionó también ante una publicación que informaba sobre una supuesta reunión con dos economistas vinculados al streaming Neura.
En ese caso, Milei negó que el encuentro hubiera ocurrido y respondió con nuevos insultos contra quienes habían difundido la información.
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