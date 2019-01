Al final, Carolina Pochetti pidió ser arrepentida

En el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, la Justicia investiga una compleja estructura que tuvo como protagonista al ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner: Daniel Muñoz; y que se habría utilizado para la exteriorización de fondos que provendrían del dinero ilícito que se cobraba a empresarios contratistas del Estado. El juez Claudio Bonadio, junto a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, sostienen que parte del dinero es proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que según la causa de los cuadernos fueron recibidos por Muñoz, quien los puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.

De estas maniobras está acusada, entre otros, Pochetti que hoy está bajo prisión preventiva y en esa condición comenzó a declarar en el 5to piso de Comodoro Py acompañada por el defensor oficial Juan Martín Hermida. El juez Bonadio consideró que fue partícipe de la estructura que habría lavado al menos, U$S 70 millones. Además, fue señalada por otros acusados en esta parte del expediente.

Con roles diferentes, quiénes participaron por órdenes del ex secretario de Néstor Kirchner, fueron: su ahora viuda Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza, Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza, Elba Municoy y Mauro Profético.

A todos ellos se los acusa de haber ‘realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquéllos’.

El de Pochetti no fue un rol menor, según investiga la Justicia. Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior ‘quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive, Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc, entre otras.