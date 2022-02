Alberto confía en que el acuerdo con el FMI se aprobará, pero en el Congreso hay demoras

Pero la confianza del presidente podría verse afectada por las demoras que hay en el Congreso respecto del cronograma originalmente previsto para las sesiones extraordinarias, lo que fue ocasionado por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos y la posterior designación de Germán Martínez en su reemplazo.

Los cambios de autoridades en el bloque oficialista provocaron una demora en el cronograma legislativo, y recién entre el miércoles y el jueves se realizarán las reuniones para definir la constitución de las comisiones (hasta ahora sólo la de Presupuesto quedó constituida con la continuidad de Carlos Heller como presidente), los temas prioritarios y el calendario.

Pero además, la renuncia de Máximo abrió nuevamente las puertas a todo tipo de especulaciones respecto de cómo continúa el vínculo entre el presidente y la vicepresidenta. Y el silencio de Cristina Fernández de Kirchner no ha hecho más que agigantar los fantasmas que parecen recorrer los pasillos del Congreso y de la Casa Rosada.

Convencido de que una buena forma de ahuyentarlos es poner palabras en el silencio, Alberto Fernández se refirió a esto durante su encuentro virtual con periodistas. “Hablé con Cristina cuando estuve en Beijing”, subrayó. Y detalló: “Le comenté cómo había sido la reunión con Putin. Seguimos trabajado juntos para poner de pie a la Argentina, enfrentando las dificultades que tenemos. Todos con el común denominador de querer hacer lo mejor para la Argentina. Yo escucho y presto atención a todos, también a Cristina”.

En seguida, el presidente agregó: “Leo muchas especulaciones acerca de la actitud que va a asumir Cristina sobre el entendimiento con el Fondo, pero la realidad es que la resolución la vamos a consensuar nosotros y no me cabe ninguna duda de que ambos vamos a coincidir en avanzar con la mejor decisión para la Argentina, que es cerrar el acuerdo”. Y entonces remarcó: “No tengo dudas de que nuestra fuerza política nos va a acompañar mayoritariamente”. Dijo mayoritariamente, no por unanimidad.

Fernández también respondió a las críticas que se hicieron en su contra, especialmente quienes consideraron que “mordió la mano” de Estados Unidos al realizar una gira por Rusia y China tras haber acordado la renegociación de la deuda con el FMI. “A mí me ayudó Europa, me ayudó Rusia, China, los países latinoamericanos y ahí paro. Sí sé quien hizo mucho por que el préstamo se otorgara: el anterior gobierno de Estados Unidos”, dijo, sugerente, el presidente. Y remarcó: “No lo digo yo, lo dice el propio Fondo”.

Horas después de las declaraciones de Fernández desde Barbados, en Buenos Aires se realizó una marcha convocada por el Frente de Izquierda para repudiar el acuerdo con el FMI. Encabezada por Miryam Bregman y con el acompañamiento de unas 200 organizaciones sociales, marcharon desde Avenida de Mayo y 9 de julio hasta la Plaza de Mayo, donde leyeron un documento en rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno, y que ahora deberá ser aprobado en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias que finalizan el próximo 28 de febrero. Habrá que ver si el Gobierno consigue llegar a tiempo, o el acuerdo con el FMI será tratado una vez iniciado el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.