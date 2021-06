Fernández se manifestó "feliz" por "darle la posibilidad de acceder a la gente no sólo a una casa, sino a un terreno. Y eso que parece fácil no lo es. Porque para dar los créditos hay que conseguir los terrenos", afirmó.

El primer mandatario sostuvo que “por mucho tiempo dijeron que el Estado era una carga para la Argentina, pero cuando aparece, es para ponerse del lado del más débiles. Mucha gente creyó que se resolvía con créditos UVA. Pero no es el camino. Estas cosas no se resuelven con la voluntad del mercado, sino cuando el Estado está presente".

Fernández agregó también que "hace falta de provincias que nos acompañen en la búsqueda de tierras y municipios que nos ayuden a urbanizarlos, construir calles y cloacas".

"Ya entregamos 10 mil casas que podrían haber sido entregadas por el gobierno anterior. Posiblemente no lo hicieron para no recordar a quien las hizo. El año próximo vamos a entregar 100 mil casas para 100 mil familias y es realmente lo único que me importa", finalizó el mandatario.

Durante la ceremonia se entregó terrenos de manera simbólica; se firmaron diversos convenios con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Mercedes, y se anunciaron acuerdos específicos con diferentes municipios de todo el país.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz.