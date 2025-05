Mauricio Macri le respondió a Javier Milei: "Tus declaraciones son un disparate cósmico"

En el peor momento del vínculo político entre ambos, Macri cruzó a Milei desde sus redes sociales. "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", expresó el líder del PRO, que el fin de semana ya había cuestionado al mandatario por la caída de la iniciativa en la Cámara Alta.

"Sus declaraciones son un disparate cómico", insistió en una entrevista con TN. "Más allá del dolor personal, el Presidente dice cosas que destruyen su palabra", agregó.

La réplica de Macri llegó horas después de las acusaciones lanzadas por el Presidente. "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina (Kirchner) y Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", disparó en una entrevista con Telefe.

Los cuestionamientos de Milei apuntaron también a Lospennato, una de las autoras de Ficha Limpia y candidata a legisladora porteña por el PRO en las elecciones del próximo domingo. "Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, dijo el libertario.

La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados y todo indicaba que sería aprobada en el Senado. Sin embargo, el giro de dos senadores misioneros, que se manifestaron en línea con el peronismo, impidió que llegara a los 37 votos y resultó clave para que no se convirtiera en ley. Esto benefició a Cristina Cristina, debido a que el texto limitaba las candidaturas electorales a nivel nacional de personas con condenas confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción.

La réplica de Silvia Lospennato a Javier Milei

Antes de Macri, la candidata a legisladora porteña había respondido a las acusaciones de Milei. "Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en 2016 y representado ininterrumpidamente desde entonces", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

"La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano respaldado por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Y no salió. Yo le creí. Muchos le creímos. Pero todavía hay algo peor que mentir: creerse las propias mentiras", subrayó Lospenatto, que competirá contra el vocero presidencial Manuel Adorni y Leandro Santoro en las elecciones del próximo domingo.

En tono firme, Lospennato desmintió la acusación de un supuesto acuerdo entre Macri y el kirchnerismo: "Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, y no lo cree ningún argentino. Pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz, ¿sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad".

Y cerró con una frase de alto voltaje político: “Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad”.