Alberto Fernández apuntó contra Lacalle Pou y pidió "respetar las reglas"

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento", dijo el mandatario argentino a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Querido Luis, no tengo la impresión de que el mundo sigue como vos decís", sostuvo Fernández y agregó que el Mercosur "debe potenciarse para ver como enfrentar estos nuevos desafíos".

El Presidente afirmó que "el mundo de hoy se plantea cosas muy diferentes a la libertad de comercio" sino "en ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que produjo la pandemia y la guerra en Ucrania".

Fernández, que llegó este martes a la sede del Mercosur en la ciudad de Montevideo para asistir a la cumbre de mandatarios y asumir la presidencia pro tempore del bloque regional, afirmó que "el camino en el Mercosur es corregir de una vez y para siempre las asimetrías" dentro del bloque y destacó que "ante tanta división" el bloque regional "se ha preservado y eso tiene un valor incalculable".

Cabe destacar que este lunes el canciller Santiago Cafiero subrayó que si Uruguay avanzara en negociaciones unilaterales con otros países "deberá elegir" si continua en el Mercosur y, en cambio, dijo que el país tendría que presentar al bloque regional los estudios de factibilidad de esos posibles acuerdos.

En conferencia de prensa, el titular del Palacio San Martín se refirió este lunes por la tarde al anuncio uruguayo sobre el inicio de conversaciones para asociarse al Acuerdo Transpacífico y dijo que ese gesto va "objetivamente" en contra "de la naturaleza del Mercosur".

"Cualquier Estado parte puede identificar oportunidades que el resto puede no estar viendo, si es así, tráiganlo a la mesa del Mercosur", señaló Cafiero en referencia a las actitudes de la diplomacia uruguaya.

En ese mismo sentido, dijo que el Gobierno de Luis Lacalle Pou ya anunció intenciones de suscribir un Tratado de Libre Comercio con China y tampoco ha presentado "los estudios de factibilidad".

"Los tienen que presentar y no los ha presentado. Deberá elegir Uruguay. Si firma un TLC. Son países soberanos, pero no se pueden hacer las dos cosas. No se puede tener un TLC y pertenecer al Mercosur", señaló.