En una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky en formato video, que hoy se publica en el portal "El Cohete a la luna", el Jefe de Estado anunció además instrumentos para poder seguir protegiendo a la gente, por ejemplo frente al aumento de precios, e instó a los bancos que a partir del lunes 13 de abril comiencen a otorgar los créditos para las empresas que lo requieren para poder pagar los sueldos de los empleados en este contexto de crisis.

"Estoy preparando un DNU que calculo estará listo el lunes para cambiar la ley de defensa de la competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes", anunció el mandatario.

Según explicó, los aumentos de precios se dan sobre todo en negocios de cercanía por lo que es "muy difícil llegar desde el Estado" y es más fácil hacerlo desde el municipio.

De esta forma, los municipios podrán controlar precios y aplicar sanciones en casos de aumentos no justificados.

En cuanto a los créditos que dan los bancos, afirmó que "el lunes no ponga excusas y empiecen a dar los créditos", y advirtió: "No podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo".

"No puede quebrar la empresa que tiene que pagar los sueldos, el lunes los bancos tienen que abrir lo necesario", agregó.

En otro tramo de la entrevista el mandatario cuestionó que "muchas provincias cerraron los accesos a su territorio, y dijo: "Estamos en un estado federal donde hay límites, no fronteras".

También se refirió a "los estúpidos" que alientan la "psicosis" y "salen a decir que hay más muertos que lo que el Estado cuenta" o que es "necesario abrir ya la economía", sin mirar la pandemia.

"Los que gobernamos tenemos que ser conscientes, no mentirle a la gente y tener la máxima serenidad para no dejarse llevar por la psicosis, porque sino empezás a hacer lo que los locos quieren", enfatizó.

En este contexto, asumió que muchos dirigentes de oposición piensan que tiene que "terminar con la cuarentena" porque piensan que "total todos se van infectar y se van a morir, y lo que no tengo que dejar morir es la economía", e insistió: "Yo digo que no, porque una economía de gente enferma o gente muerta es una economía que no existe".