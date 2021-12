Alberto Fernández: "Con o sin Presupuesto voy a seguir gobernando"

"En plena pandemia discutimos con los acreedores privados y nos hacían lo mismo que nos hacen ahora: 'Hay que cerrar, hay que cerrar, apúrense, hay que cerrar' Pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38.000 millones de dólares, antes no cerramos", dijo Fernández.

"Ahora tengo el mismo problema: 'Hay que cerrar con el Fondo, hay que cerrar con el Fondo...' Cuando los que me dicen 'hay que cerrar con el Fondo" son los que no me aprueban un Presupuesto, no me lo aprueban y además me apuran", indicó el mandatario.

"Lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron. Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, que se den cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que crearon", dijo aludiendo a la oposición. "Si no lo hacen por honestidad intelectual al menos háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer", fustigó.

"A Cristina la dejaron sin Presupuesto en 2010 y a mí en 2022. Pero Cristina en el 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando", aseguró ante los aplausos de los dirigentes que llegaron a San Vicente.

Añadió que "ambos seguimos gobernando porque representamos, ante todo, el interés de los que menos tienen, de los más postergados y de los más desposeídos, y no me importan el Presupuesto que me aprobaron o me dejaron de aprobar porque sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto. Lo tengo claro".

En otro pasaje se refirió también al Poder Judicial y en particular a la Corte Suprema y sostuvo que "soy un hombre de Derecho y amo vivir en un Estado de Derecho"

"Cuando propuse modificaciones me dijeron que estaba trabajando por la impunidad de Cristina, y Cristina no necesita ninguna ley mía, del Congreso, ni ningún decreto mío. Yo sé quién es Cristina, se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. ¡Basta muchachos, basta! Y yo no paré ningún proceso, basta de mentirle a la gente".

"Nosotros seguimos soñando, como Perón y Evita, con hacer una patria justa, libre y soberana", apuntó.