“Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito Ginés. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, que se ha vuelto a enfermar de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo’”, contó en un acto en el que se le entregó un Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Medicina de la UBA.

Por su parte, Fernández anunció que ya tiene elegido el Gabinete y que lo revelará el viernes a las 18 en las oficinas del barrio porteño de Puerto Madero, donde se sacará la primera foto junto a los nuevos ministros antes de la asunción.

Ginés González García ya había ocupado el ministerio de Salud desde el 2 de enero de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, hasta la finalización del mandato de Néstor Kirchner, el 9 de diciembre de 2007.