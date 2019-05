"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", contó Fernández, en declaraciones a “Ruleta Rusa”, que conduce Nancy Pazos por la Rock&Pop.

En el encuentro del miércoles, luego de escuchar la propuesta, Alberto Fernández le explicó que él estaba convencido que ella iba a ganar las elecciones y que estaban "trabajando en ese proyecto".

Frente a la explicación de la senadora, Alberto "pidió" a Cristina Kirchner que "lo pensara 24 horas" y el jueves al mediodía volvió a llamarlo y confirmó: "sigo pensado lo mismo, debes ser vos el candidato".

La expresidenta y actual senadora dio a conocer un video a través de sus redes sociales en el que cuenta que la boleta de su espacio será Alberto Fernández - Cristina Kirchner.

Según el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, la ex mandataria le dijo en aquella reunión: "El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma".

Fernández admitió que a partir de la noticia de la fórmula "me llamaron todos, desde (Marcelo) Tinelli en adelante" e incluso cambio de mensajes con Sergio Massa. Fernández le dijo a Pazos que "desde el momento que acepté el ofrecimiento de Cristina, me llamó todo el mundo. Desde (Marcelo) Tinelli a todos los que te puedas imaginar".

Fernández también se expresó en Twitter, respondiendo algunos mensajes que lo mencionaban.

A continuación, algunos de sus tuits:

Embed Gracias @JuanManzurOK! Todos juntos vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración. https://t.co/A0AcuWAqIN — Alberto Fernández (@alferdez) 18 de mayo de 2019

Embed Gracias @GZamoraSDE !!! Enorme alegria de poder trabajar juntos para devolverle la dignidad a los millones de argentinos y argentinas que este gobierno ha sumido en la marginalidad y la pobreza. https://t.co/1WOOp5xtIc — Alberto Fernández (@alferdez) 18 de mayo de 2019