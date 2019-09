Alberto Fernández destacó a La Cámpora y a Diego Maradona

En primer lugar, el candidato a Presidente del Frente de Todos pidió que se dejen de “embromar” con la “historia de los demonios de La Cámpora”, y aseveró que sus dirigentes son “gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un país mejor”.

"Hoy leía una nota en La Nación sobre los peligros de Alberto con La Cámpora. Esta historia de los demonios de La Cámpora. Déjense de embromar. Es gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un mejor país, es solamente eso”, dijo Fernández esta mañana en diálogo con la mencionada radio desde España, donde mantuvo en la semana distintas reuniones.

Dijo que la nota hablaba de que el día que el empresario y dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, fue a las oficinas de Fernández, en el barrio de San Telmo, se encontró con el dirigente de La Cámpora Eduardo ´'Wado' de Pedro.

"Justamente Galperín vino porque es amigo de Wado. Así se generan climas y se le hace mucho daño a la Argentina. Tenemos que terminar con esta Argentina que miente", sostuvo el postulante del Frente de Todos.

ADEMÁS:

Alberto Fernández fue recibido por el primer ministro de Portugal

Por otro lado, y respecto a Maradona, Fernández celebró que “el Diego se fue a dirigir el equipo de Cristina”, y señaló: “Lo que está pasando en La Plata es lo que genera Diego. Él sigue siendo para la Argentina un ídolo. En el fútbol moderno no hay ninguno que mueva así. No quiero entrar en la disputa con Messi que es otro extraordinario jugador. Uno quisiera que Diego siga siendo una de esas grandes figuras. Que respetemos y recordemos lo que Diego nos dio, lo que fue para el fútbol argentino. Los que queremos al fútbol argentino moriremos en deuda con Diego. Gracias a Dios Argentinos ya jugó con Gimnasia, sino sería un problema (risas)”.

A continuación, otras frases de Alberto Fernández:

"Estuve hablando con fondos de inversión. Todos son muy conscientes del estado de situación de Argentina"

"El problema de Argentina no se puede resolver a costa de la miseria de la gente"

"Le he prestado particular atención al caso de Portugal, por eso me vino muy bien hablar con Costa"

"Veo puntos en común entre el caso de Portugal y lo que hicimos en 2003"

"No es verdad que la economía exija solo ajuste"

"No existe un capitalismo donde no exista demanda"

"El reclamo de Lula Libre es el reclamo del Estado de Derecho"

"No podemos dejar que se repita esta jurisprudencia de prisiones preventivas"