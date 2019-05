Alberto Fernández sobre el aborto: "No hay necesidad de avanzar tan rápidamente"

“La punición del aborto solo ha servido para desamparar a las mujeres pobres que no pueden recurrir a la asistencia pública para interrumpir un embarazo. El aborto no es una cuestión moral o religiosa. Es una cuestión de la salud pública. Es hora de despenalizarlo! #AbortoLegalYa”, escribió en febrero del 2018.

Sin embargo, y con su precandidatura confirmada, Fernández dejó entrever otra posición. En una entrevista brindada al diario Tiempo Sur de Río Gallegos, el ex jefe de Gabinete aseguró: “A mí me parece que es un tema que parte a la Argentina en dos, y los temas que dividen no son buenos temas (...) hay que tal vez hablarlo un poco más, educarnos un poco más. Por de pronto me parece que no debería ser un delito y eso podríamos empezar a trabajarlo, sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es algo que divide mucho a los argentinos”.

La despenalización y la legalización del aborto será uno de los temas claves en la agenda del Congreso, sobre todo a partir del 28 de mayo, fecha en la que se volverá a presentar el proyecto de ley de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto incluirá algunas modificaciones en comparación al presentado el año pasado: la eliminación de la objeción de conciencia, y de la extensión de semanas que habilitaban la práctica para situaciones de malformación fetal, mientras agrega asesorías que deberán ser incluidas en el Plan Médico Obligatorio y brindadas por todo establecimiento de salud.