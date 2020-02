Alberto Fernández es quien baja el tono con desmentidas por las tarifas

Bien temprano el presidente salió bajar el ruido generado dentro del Frente de Todos -incluso desde su prisión domiciliaria Julio De Vido agitó el tema apuntando contra el ministro Matías Kulfas- por las subas que se habían proyectado desde mayo: dijo que "no está en carpeta" ningún aumento de tarifas eléctrica, de gas o agua desde julio, tal como había deslizado el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, unos días antes.

En declaraciones radiales, el jefe de estado aseguró este viernes que en primer término revisarán las "ganancias exorbitantes" que registraron durante el macrismo las distribuidoras de electricidad y gas y analizarán si cabrían ajustes en las boletas.

"Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente no aumentando las tarifas de la gente", remarcó en diálogo con AM 750.

El tema tarifas comenzó a mover el avispero del oficialismo cuando el último lunes Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, en una conferencia de prensa en Casa Rosada anticipó que el "congelamiento tarifario no será permanente".

En posteriores reportajes radiales, primero Santiago Cafiero estimó que para julio podría haber subas tarifarias para "quienes las puedan soportar". En verdad, la ley de solidaridad social y reactivación productiva de diciembre pasado plantea un congelamiento hasta mediados de año.

Sí sorprendieron los dichos del titular de Transporte, Mario Meoni, que había adelantado un ajuste del 10% en los precios del transporte de pasajeros del AMBA. "Serán en función de los aumentos que tuvo la gente por paritarias", reconoció el funcionario que también afirmó la creación de "un esquema escalonado que en el primer mes (mayo) no superaría el 10%".

Lo cierto es que este viernes Alberto Fernández decidió cortar la polémica de raíz al desechar las versiones sobre aumentos que, incluso, su jefe de gabinete había esbozado sólo unas horas antes.

En una semana en la que el gobierno logró el apoyo del FMI para la reestructuración de la deuda con los bonistas y en la que logró sentar a referentes de la CGT con empresarios en pos de los primeros diálogos para lograr el pacto social, esta polémica no ayudaba a la estrategia oficial.

"Ahora no hay nada. No tendrían que haber hablado en realidad: no podemos romper el equilibrio que hemos establecido", explicó a este medio un estrecho colaborador del jefe de estado.

Es que, por lo bajo, un jefe sindical admitió que van a defender el poder adquisitivo de los trabajadores en las paritarias pero "con prudencia". En este sentido, explicó que "con el dólar quieto, las tarifas congeladas esperemos que vaya bajando la inflación lo que sería importante para defender el bolsillo de los trabajadores".

En este sentido, la fuente gubernamental consultada dijo que "vamos a esperar que se termine el esquema de congelamiento vigente y veremos. Pero no confirmado no hay nada. Tampoco podemos mostrar las cartas mientras jugamos y decir estas cosas significa despertar expectativas inflacionarias".

Es que, con el ancla cambiaria que significa el desdoblamiento cambiario en los hechos y el cepo, en el oficialismo esperan que la inflación siga descendiendo tal como ocurrió con el IPC de enero.

