"Hablé con él esta mañana. Quiero que se sume al espacio, es un hombre muy preparado", dijo el precandidato en declaraciones con Radio con vos y agregó: "Lo he dicho muchas veces, de su generación es el hombre que más se preparó. No hay ningún motivo para no tratar de sumarlo. Solo puede aportar".

El ex jefe de Gabinete kirchnerista se reunión con Massa antes de que tenga el encuentro con los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Ángel Pichetto. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, ya adelantó que no irá al encuentro.

"Al peronismo le vendría muy bien definirse, saber cuál es su rol y saber qué piensa hoy. Porque el peronismo tiene cosas que no son comunes a todos: por ejemplo, lo que podría llamarse el peronismo más progresista o el progresismo más conservador. Es un debate que está pendiente dentro del peronismo. No es muy distinto de lo que le pasa a otros partidos", dijo Fernández.

"Quiero ser el candidato de los opositores, de los que quieren otro país. Quisiera que las banderas políticas nos dejen de dividir. Estamos en una situación tan compleja que importa poco si uno viene del peronismo, Partido Justicialista, de Unidad Ciudadana, del socialismo, del radicalismo. Lo que hace falta es que todos entendamos que seguir así es seguir en un problema", sostuvo.

Por otra parte, el precandidato presidencial se refirió al juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, que comenzó ayer, y aseguró que “desde el punto de vista jurídico da vergüenza. Hay un esfuerzo judicial por involucrarla en cosas distantes a ella".

Además elogió al diputado nacional Axel Kicillof: “Antes lo critiqué bastante, pero hoy es un hombre muy racional. Es un hombre más maduro que cuando fue Ministro de Economía. Un hombre de una gran inteligencia y de mucha preparación. Asimiló la experiencia muy bien, de manera crítica".

Respecto a la oposición y a la posibilidad de sumar dirigentes, Fernández consideró que el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es “muy trabajador, pero lo conozco poco y nada. Me hubiera gustado que la Ciudad de Buenos Aires tuviera otras características, pero no puedo negar la cantidad de obras públicas que ha hecho".

De María Eugenia Vidal la definió como “una política carente de contenido”. "No ha hecho una buena gestión, solo ha sido cuidadosamente protegida mediáticamente, pero no tiene los resultados que sí puede mostrar Rodríguez Larreta. Está muy lejos. La Provincia está endeudada, con un nivel de obra anunciado y no cumplido, con carencias sociales enormes. Tiene modales cuidados pero después es como Macri, es exactamente lo mismo. Avaló cada una de sus políticas".