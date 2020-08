A continuación, sus frases más destacadas:

Coronavirus y cuarentena

“Le pido a la gente que no se relaje y sea muy cauta y cuidadosa. Les pido no hacer reuniones sociales porque es un foco importante de contagio. La única forma de evitar los contagios es quedarse en casa. No hay otra forma porque cuando aumenta la circulación, crecen los contagios".

"Cada 24 días se duplica la cantidad de muertos y eso lo tenemos que tener en cuenta".

"Las experiencias de otros países y la cuarentena temprana fue muy buena porque permitió dar tiempo para equiparnos y que nadie se quede sin atención".

"Mientras haya pandemia, el IFE continuará".

“La Ciudad tiene un ritmo de crecimiento más acotado, pero igualmente la curva crece, aún aunque sea más lentamente".

La pospandemia

“El paquete de medidas económicas ya está listo".

"Le pedí a (ministro del Interior) Eduardo 'Wado' de Pedro, a (el ministro de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y (al ministro de Economía), Martín Guzmán que hablen con los gobernadores para tratar de que ese plan tenga un mejor impacto regionalmente. Ver qué necesita cada región del país, para poder ser más precisos y presentar el plan con una serie de normas generales y, después, región por región. En ese punto estamos, por eso lo estamos demorando".

Reforma Judicial

"Hay muchas cosas que se tienen que revisar de la Corte. La comisión -creada por DNU ayer- tiene que decir cómo es el funcionamiento de la Corte. Lo de la cantidad de miembros es una discusión falsa".

"Los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros dijeron 'un zaffaronista ingresa a la comisión´ en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Vidal Campos, que era un hombre liberal. Después, le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente".

"En la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros".

"Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira".

"Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy".

Oposición

"La oposición, los exfuncionarios de Cambiemos fundamentalmente, deberían estar muy agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos penales no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Kirchner, porque no estamos con la doctrina Irurzun y no queremos que eso prospere".

"Hay dos tipos de oposición, una con la que se logra mayor nivel de entendimiento para hacer esfuerzos en pos del bienestar de la gente, y después están los que están en Twitter y ahí, son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentin era un acto de expropiación. Esos son los que frustran el bienestar de la Argentina y yo espero que eso en algún momento pase, pero no tengo mucha esperanza de que ocurra".

"Sería bueno que reflexionen sobre el país que dejaron".

Vicentin

"Estatizar deudas privadas no, rescatar una empresa para servicio de la Argentina, si".

"Pretendíamos rescatar a una empresa, no a los directivos. Pero nos dimos cuenta que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los directivos y accionistas de la empresa".

Deuda externa y acreedores

"Seguimos hablando con todos y vamos a seguir trabajando para ver si podemos lograr mejores resultados".

"Hay una posición muy dura de algunas fondos, incomprensiblemente dura. Ellos saben que la nuestra es la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos".

"Espero que comprendan. Ni siquiera le estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen un poco menos. Vamos a seguir trabajando en los días que vienen para ver si logramos el acuerdo".

"Si el punto de exigencia es que yo le haga padecer más cosas a los argentinos que ya padecen mucho, ése es un dilema ético que yo no tengo, porque sé lo que la ética me manda a hacer".

"Si el acuerdo supone que los argentinos se posterguen más y que los jubilados tengan más ajuste, yo no lo pienso hacer. Si el acuerdo exige que deje de auxiliar a los 9 millones de argentinos con el IFE, yo no lo voy hacer. El límite es que me exijan lo que suponga más padecimiento para los que más necesitan. Eso no lo voy a hacer".

