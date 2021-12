“Si las condiciones están dadas, voy a presentarme para ser reelegido. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando”, afirmó Fernández en un extenso reportaje que este domingo publica el diario Perfil.

Por su parte el mandatario calificó como "muy grave" la decisión de la oposición de rechazar en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 y afirmó que adecuará la cuenta de gastos de la administración pública del año anterior. El Plan Plurianual, agregó, será la "base" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Objetivamente es un retroceso", indicó Fernández y confirmó que le propuso a los diputados opositores "volver a comisión para dialogar y ver qué querían".

"Tenía la convicción de que se habían tomado los reclamos de las diferentes provincias. Pero evidentemente el problema no era ese. Era otro. Se trataba de algún tipo de posicionamiento político, de posicionamiento interno. A mí me parece muy grave", dijo en la entrevista que brindó a Perfil.

La Cámara de Diputados rechazó la ley de gastos y recursos por 132 votos -aportados por JXC, Interbloque Federal, la izquierda y la derecha- contra 121 del Frente de Todos y el Interbloque de Provincias Unidas.

Por otro lado, reconoció las internas dentro del Gobierno, entre el kirchnerismo “duro” y el sector de funcionarios que integran su mesa chica. “En el espacio tenemos extremos, y sí, hay desconfianza, no tengo solución”, expresó, y puso como ejemplo las críticas que recibió por haber participado de la cumbre de líderes democráticos organizada por Estados Unidos.

Sobre Cristina Kirchner, Fernández señaló que "no lo estuve, no lo estoy y no estaré sometido". El jefe de Estado destacó que "no piensa igual" que la vicepresidenta, que "nunca se sintió un esclavo" y remarcó: "No tengo ninguna jefatura, el último jefe político que conocí se llama Néstor Kirchner, nunca más tuve un jefe político. (Con CFK) Somos compañeros de ruta en un escenario muy complejo".

"Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara; (ella) propone un debate político, pero no personal", agregó.

Al comparar su gestión con la de CFK, indicó: "El mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mi; sus experiencias me sirven de muy poco en muchos casos", señaló".

Fernández también afirmó que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con quien se entrevistó luego de la votación, "se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto".

En ese sentido, el Presidente destacó que habló con la funcionaria para "seguir cumpliendo todos los pasos" y destacó: "El paso por Presupuesto démoslo por salteado. Usaremos el Presupuesto del año anterior, adecuaremos lo necesario para que la administración funcione y lo que está en obra empiece a hacerse".