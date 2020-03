"Quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes", dijo el jefe de Estado, quien atribuyó esta intención a lo que llamó "una Argentina oculta y miserable" que se vale de trolls, a través de las redes sociales.

En una entrevista con Radio con Vos, el mandatario enumeró las medidas que ya dictó para mitigar el efecto del coronavirus y del aislamiento obligatorio, que afecta la actividad económica, como moratorias, disminución de aportes patronales y créditos a baja tasa y mayor plazo.

"Me preocupa el que tiene un barcito, un restaurante, un kiosco", dijo, al hacer referencia a quienes a través de las redes le dijeron "el miserable sos vos" cuando él en realidad llamó a los empresarios a no tener actitudes miserables sino ser "solidarios" con los otros, repitiendo además palabras del Papa respecto que "nadie se salva solo" y pidiendo que no despidan empleados.

En ese marco mencionó los créditos a baja tasa y doce meses, que incluso podrían tener un período de gracia antes de comenzar a pagarlo, como una de las medidas implementadas desde el Gobierno para ayudar a las pymes a hacer frente a la situación causada por la pandemia de coronavirus.

En referencia al despido de 1.450 empleados en la empresa Techint, dijo que es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, y sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos".

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el mandatario, quien volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los trabajadores de Techint.

Por otra parte, Fernández informó que, en la reunión que comenzó a las 10.30 con el Consejo Económico Social, se tratará el tema del cobro de jubilaciones, que es "un problema por resolver", y adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos".