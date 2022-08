Asimismo, el jefe de Estado afirmó también que el país tiene un "problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente".

Al ser consultado sobre su opinión vertida en torno al juicio que la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner atraviesa acusada de formar parte de una asociación ilícita que direccionaba la obra pública, declaraciones que le valieron la detracción de varios integrantes de la Justicia y también de sectores opositores, el mandatario sostuvo que "los tres poderes" del Estado "dictan actos de gobierno" y son "susceptibles de la crítica pública".

"Como presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano, y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia", dijo tajante.

En tanto, se refirió a la posibilidad de un indulto presidencial hacia CFK y manifestó: "El indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía. Nuestra justicia se parece más a una monarquía que a una democracia porque es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

Y consideró que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la Vicepresidenta, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", agregó.

"No tiene nada que ver"

Para que no quede duda alguna sobre su pensamiento en torno al proceso judicial que atraviesa Cristina Fernández de Kircher, el Presidente de la Nación reiteró: "Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda" y remarcó que "no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló Fernández sobre el fiscal que lleva adelante la investigación.

"De la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver, no puede ser involucrada en esta causa. Ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. (El exministro Julio) De Vido también es parte de la persecución", reiteró.

"Es momento en que realmente prestemos atención a lo que está pasando con la justicia. Este juicio es un disparate jurídico respecto a Cristina Kirchner. Este hecho ya fue juzgado, el juez (Julian) Ercolini en el 2008 se declaró incompetente de investigar eso, y en Santa Cruz se sobreseyó la causa", recordó Fernández.