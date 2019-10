"Nos esperan tiempos muy difíciles", pronosticó el referente opositor al afirmar que se trata de un escenario "complejo" y con "muchas carencias".

El candidato a presidente por el Frente de Todos, en declaraciones a Radio 10, aclaró que si gana las elecciones, "no van a ser más difíciles que estos porque van a cambiar las prioridades, pero van a ser tiempos difíciles".

"Me preocupa que el 28 de octubre vuelva a enojarse Macri y vuelva a hacer un disparate, como el que hizo del 12 de agosto. Le pido que no vuelva a hacer lo mismo", apuntó. En ese sentido, pidió que el Presidente "se enoje con él mismo" al argumentar que "todo lo que pasó fue culpa de él".

"Entiendan que el escenario es muy complejo, no es fácil", insistió el candidato al referirse a la crisis económica.

Por otro lado, fustigó: "Lo escucho a Macri decir que se endeudó para pagar la deuda de Cristina, es incalificable", mientras argumentó que "la Argentina era el país en el mundo con la más baja relación de deuda con producto bruto".

"Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo”, dijo Fernández.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que el Presidente “habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo lo que dice es mentira”.

"Para Macri, el problema es el derecho que tenían los jubilados a que sus ingresos se actualicen por el costo de vida, y el derecho de los trabajadores a tener paritarias. Para Macri el problema de la Argentina es que da derechos”, aseveró Fernández.

Por otro lado, consideró que la Argentina “tiene un tercio de la sociedad enojado con el peronismo, que cada tanto nos pone un Macri de presidente, quien nos hace creer que cada 10 años tenemos una crisis”.

"Cada 10 años nos chocamos con una piedra, que son ellos”, agregó. En ese marco, afirmó que “el peronismo nació con el antiperonismo: venía a representar ciertos intereses sociales y políticos que afectaban a un grupo de la sociedad que no quería que esos derechos y esos intereses se consoliden”.

"Lo que hizo el peronismo fue objetivamente bueno: le dio derechos a sectores de la sociedad. El odio inicial de ciertos sectores nunca se resolvió y es hora de que lo resolvamos”, concluyó el postulante.