Alberto Fernández pidió "darle una oportunidad al diálogo"

"Tuve una primera charla con amigos de la UIA y la CGT y les planteaba 'miren, hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon, por qué no nos sentamos en una mesa para contarnos qué nos pasa, hagamos una especie de terapia de grupo y encontremos una solución dialogada", afirmó Fernández ante un CCK colmado.

Entonces, el jefe de Estado citó a unos de sus Beatles predilectos, John Lennon, y afirmó: “Como Lennon, que le pedía al mundo que le dé una oportunidad a la paz: argentinos démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo y distinto”.

Asimismo, explicó que en diálogo con el ministro de Economía Martín Guzmán realizaron un autocrítica y coincidieron en que de los 50 puntos de inflación, 10 tenía que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia, pero "hay 40 que son nuestros". "Eso está mal, nos daña a todos”, admitió Fernández.

Durante su discurso en el Centro Cultura Kirchner (CCK) el mandatario pidió "un cambio" de régimen que posibilite avanzar en acortar las rechas de la desigualdad social, garantice la igualdad de género y atienda las problemáticas del cambio climático que impactan en la Argentina.

"Venimos de hacer dos años planteándonos que el mundo no es un lugar justo. Debimos atravesar un tiempo en el que la desigualdad y la injusticia quedaron reveladas ante nosotros. El virus (del Coronavirus) atacó a todas las economías del mismo modo", aseguró Fernández de cara un auditorio colmado.

Por su parte, el jefe de Estado respaldó el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiteró que implicará ajustes ni retracción de la economía.

"Vamos en el camino correcto. En materia económica ya tenemos un modelo que hemos sometido al Congreso y que no ocultamos. No esperen de nosotros ni ajustes ni retracción de la economía, esperen que sigamos creyendo y creciendo con criterios de igualdad", declaró con firmeza y continuó: "Logramos que la producción crezca pero no logramos que la distribución sea más justa, y en mayor medida es porque la inflación mete la cola".